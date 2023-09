Realizar actividad física durante menos de 10 minutos reduce tu riesgo de muerte, según estudio

Un amplio estudio publicado el jueves en la revista The Lancet Public Health señala que incluso las actividades físicas de corta duración, como las que se realizan en tareas cotidianas sencillas, pueden ser beneficiosas para la salud.

Según el estudio, realizar unos minutos de actividad física al día, como caminar, trabajar en el jardín o realizar tareas domésticas, reduce el riesgo de infarto, derrame cerebral y muerte prematura.

Las personas que adoptaron el hábito de moverse entre 5 y 10 minutos al día disfrutaron de los mayores beneficios para la salud, pero incluso quienes realizaron tan solo entre 1 y 3 minutos de actividad experimentaron algunos efectos positivos.

"Cada minuto cuenta", afirma el autor principal, Emmanuel Stamatakis, profesor de actividad física, estilo de vida y salud de la población de la Universidad de Sídney, "aunque ese minuto de actividad física forme parte de nuestra rutina diaria".

Los resultados se basan en los datos de más de 25,000 adultos de entre 42 y 78 años del Reino Unido que utilizaron rastreadores de actividad física, similares a un Apple Watch o un Fitbit, todos los días durante dos años. Los investigadores también hicieron un seguimiento de los historiales médicos de los participantes durante casi ocho años para encontrar vínculos entre su actividad física y los resultados de salud.

Las personas incluidas en el análisis no hacían ejercicio ni practicaban ningún deporte, y casi toda la actividad física se realizaba en periodos de menos de 10 minutos.

Los investigadores descubrieron que estos breves periodos de actividad física a lo largo del día, de menos de 10 minutos en total, estaban relacionados con una disminución del 52% en el riesgo de muerte prematura, así como con una disminución del 41% en los riesgos de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, en comparación con la ausencia de actividad física.

Aunque la cantidad total de actividad que favorece la salud se situó por debajo de los 10 minutos, la duración y la intensidad de la actividad siguieron siendo importantes: Las personas que se movieron durante un mínimo de 2 minutos a una intensidad moderada o vigorosa, por ejemplo, obtuvieron más beneficios para la salud que las que se movieron durante sólo 30 segundos a una intensidad baja.

La intensidad moderada se definió como cualquier actividad durante la cual a una persona le resultaba difícil cantar pero aún podía hablar cómodamente, explicó Stamatakis; la intensidad vigorosa significaba que la persona no podía hablar más que unas pocas palabras.

La mayoría de las personas realizaban actividades físicas de intensidad baja a moderada. Sin embargo, existe un punto dulce en cuanto a la intensidad vigorosa que resulta beneficiosa: unos 10 segundos por minuto.

"La intensidad vigorosa es extremadamente potente", afirma Stamatakis.

El estudio se suma a las pruebas de que la actividad física regular puede mejorar la salud y ayudar a prevenir enfermedades.

Pankaj Kapahi, investigador del Buck Institute for Research on Aging (Instituto Buck de Investigación sobre el Envejecimiento) de California, dijo que los resultados tienen sentido, y señaló que la mayoría de los centenarios no son "superatletas" que hacen ejercicio durante varias horas al día.

"Así que un estilo de vida activo con breves periodos de actividad parece una receta mejor para una vida más larga y saludable", afirma Kapahi, que no participó en el estudio.

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés), una popular rutina de ejercicios que implica breves periodos de ejercicio intenso con descansos intermedios, se basa en el mismo principio, según Marc Roig, profesor de fisioterapia y terapia ocupacional de la Universidad McGill de Montreal.

"Encuentra el punto justo entre intensidad y duración", dice. "Las sesiones de 10 minutos son ideales porque aprovechan todas estas vías" que el organismo utiliza para almacenar y quemar energía.

La Dra. Susan Spratt, endocrinóloga y directora médica de la Oficina de Gestión de Salud de la Población de Duke Health, en Carolina del Norte, dijo que es importante tener en cuenta los hallazgos para las personas que trabajan en oficinas, que a menudo se encuentran sentadas durante largos períodos sin interrupción.

"Pero un mejor enfoque puede ser trabajar en tareas durante un período de tiempo interrumpido con períodos dedicados de actividad", dijo.

Según Stamatakis, realizar sesiones cortas de actividad física podría ser útil para las personas que no quieren o no pueden participar en ejercicios estructurados.

"Esto es muy, muy prometedor", afirmó.

Para leer la historia de NBC News en inglés, haga clic aquí.