Riviera Maya mexicana abre playas públicas en un intento por reactivar economía

CANCÚN - El balneario mexicano de Playa del Carmen anunció este jueves la apertura de tres playas públicas como parte de un programa para reactivar la economía tras más de cuatro meses de cierre por la pandemia del coronavirus.

Considerado uno de los principales destinos vacacionales de la Riviera Maya, en el estado de Quinta Roo, este balneario autorizó que la población pueda utilizar las playas de Xcalacoco, Punta Esmeralda y Playa 88.

Aunque en un día regular se alcanzaba una ocupación de hasta 2,000 personas, ahora solo podrán entrar un máximo de 500, siempre y cuando se respeten las medidas de sanidad establecidas por las autoridades locales en estas playas.

El 30 de agosto se revisará el programa y su continuación dependerá de la conducta de los visitantes, su respeto a las reglas y los reportes de COVID-19 de la secretaría de Salud.

Juan Manuel Bacal Martín esperó una hora para entrar a Punta Esmeralda y poder sentarse a la orilla del mar, lo que le había estado vedado desde marzo no obstante que vive cerca de un cenote que desemboca en el oceáno.

"Siempre nos corrían de la playa y sólo veía las noticias esperando ansioso de que abrieran Punta Esmeralda y ya venir para acá", dijo al explicar que se siente bien "ser libre otra vez".

El destino turístico confía en recuperar su brillo tras la cuarentena.

La pandemia de coronavirus afectó las temporadas vacacionales de Semana Santa y de Verano, lo que se reflejó en pérdida de empleos, el cierre total o parcial de muchas empresas y la disminución de hasta el 50% en el salario base de los trabajadores.

"Gracias a Dios no perdí mi trabajo, estuve trabajando pero poquito, ganando medio sueldo, sin propinas ni nada, pero ahorita ya empezamos a trabajar con el 20%, 30% y pues ya hay poquita propina, ya hay algo, y sueldo completo que es lo mejor", señaló.

Playa del Carmen está considerado el corazón de la Riviera Maya y cuenta con 16 playas pública aunque solo han sido abiertas las tres que tienen el distintivo internacional Blue Flag y sus instalaciones permiten aplicar los protocolos de sanidad.

Al entrar, las personas pasan por un filtro sanitario donde se les toma la temperatura, reciben gel antibacterial y se revisa que usen cubrebocas.

En todas estas playas está prohibido el comercio ambulante y no se permite introducir cigarros, bebidas alcohólicas y alimentos.

Héctor González, director de Salud Física y Mental del municipio de Solidaridad, al que pertenece Playa del Carmen, dijo que se instalaron filtros de revisión y se habilitaron algunas zonas para poder implementar los protocolos de sanidad.

El mandatario considera que es tiempo de salir de casa.

"Hay filtros en los accesos de las playas, un prefiltro donde se les brinda información muy general a las personas de qué dinámicas se pueden estar llevando dentro de las playas", indicó.

Patricia Medina, titular de la Secretaría de Turismo de Solidaridad, comentó que en los próximos días sólo se permitirá el acceso a 500 personas para garantizar que se pueda respetar la sana distancia.

"Les estamos pidiendo no traer bebidas alcohólicas, no traer hielera ni alimentos ni bebidas, venir con una sombrilla, guardar una distancia de 5 metros, venir solos o en un grupo máximo de 4 personas, no hacer deportes de contacto", apuntó al confirmar que si se cumplen las indicaciones el programa piloto se puede extender.