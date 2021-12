Piñatas devuelven el color a las fiestas de México

CIUDAD DE MÉXICO - Los pasillos del mercado de Jamaica de Ciudad de México están llenos de personas que preparan entusiasmadas las fiestas decembrinas. Decoración navideña, flores, plantas y centenares de piñatas que cuelgan del techo esperando a que este años suban las ventas.

"Afortunadamente ahora estamos aquí", dijo Delfina Chávez, propietaria de un negocio de venta de fruta y piñatas.

"Hace dos años cerré siete meses cuando empezó la pandemia", relató risueña la mujer de 54 años junto a su puesto de arreglos de fruta, fruta de temporada, frutas finas y piñatas.

En el pasillo donde está el local de Delfina, los colores son los protagonistas, ya que cuelgan del techo piñatas de todos los tonos y tamaños, todas con los siete picos en representación de los siete pecados capitales.

A finales de diciembre de 2020, la ciudad pasó a semáforo rojo (riesgo máximo de contagio) por COVID-19 y las piñatas se quedaron colgadas en un mercado Jamaica que lucía vacío de compradores pero también de vendedores.

Al principio de la pandemia Delfina cerró su puesto durante siete meses y, aunque pensó que sería solamente cosa de unas semanas, tuvo que quedarse en su casa por recomendación de su hija médica.

"Yo creo que afortunadamente me retiré a tiempo porque hubo muchos decesos de compañeros y luego regresamos y todo estaba diferente. Cuando regresé al mercado parecía fantasma", dijo la mujer.

El municipio mexicano de Chignahuapan ha ganado fama por su producción de las esferas que adornan árboles de Navidad e iluminan los hogares.

ESPERANZA Y CELEBRACIONES

Ahora, con mejores pronósticos para este diciembre, Delfina se siente esperanzada y emocionada al ver a adultos y niños buscando decoración, regalos o piñatas para sus posadas -fiestas que se celebran los nueve días previos a Navidad y que mezclan religiosidad y diversión-.

"Yo no creo que haya un niño que no quiera un arbolito, que no quiera que llegue Santa Claus, o que no quiera una piñata. Yo creo que con eso nos damos más que servidos, viendo la alegría, la luz en los ojos de los niños", terminó la mujer.

El popular mercado de Jamaica está estos días lleno de grupos de personas buscando lo necesario para su fiesta. Cuatro personas caminan juntas riendo y haciendo ruido con una carraca o matraca. Una de ellas carga una piñata y cuenta que en la posada de su empresa harán un concurso de piñatas.

"Este año es diferente (al anterior), se siente la Navidad, se siente lo bonito y por eso venimos bien alegres", compartieron los compradores.

A diferencia de otros países, México no ha anunciado medidas para contener la propagación de contagios de COVID-19.

Y con ellos compartió la emoción Andrés Reyes, un joven de 19 años que trabaja en el negocio de sus padres en el mercado en el que venden ingredientes que se utilizan para preparar comida tradicional de estas épocas como son los camarones, el bacalao o los pistachos.

Para él, el mercado no parece el mismo que el año pasado y es ahora que quienes trabajan en él están empezando a recuperarse.

"Hemos tenido más avance este año, nada que ver con el año pasado. Hace un año estaba muy tranquilo, muy triste el mercado, no había alegría y ahora gracias a Dios que nos ha dado oportunidad de estar aquí", comentó Andrés.

Tanto para él como para Delfina, la pandemia de coronavirus dejó muchas enseñanzas, pues ambos tienen pensado pasar mucho tiempo con sus familiares este año en las festividades decembrinas.

"Ahora tratamos de darnos un tiempo más de convivir con la familia porque con esto que pasó yo creo que nos sirvió de lección a todo el mundo", terminó Delfina.

México acumula desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 297,356 decesos totales y 3,927,265 contagios.