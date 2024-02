Una familia de Phoenix denuncia haber sufrido extorsión camino a Puerto Peñasco

PHOENIX - Una familia que viajaba de Phoenix a Puerto Peñasco Sonora dice que vivieron una pesadilla cuando agentes mexicanos los detuvieron una vez que cruzaron la frontera.

María, una de las víctimas que por razones de seguridad no accedió a revelar su verdadera identidad, contó los presuntos abusos que ella y su familia sufrieron por parte de la policía de Sonora.

“No me dejo hablar, no me dejo decir nada… me insultó, me dijo que me bajara, me puso las esposas y entre dos oficiales me levantaron y aventaron a la patrulla”, dijo Maria.

María asegura que la policía no les dio motivo alguno de por qué fueron detenidos.

“Estaban siendo muy ofensivos, se estaban burlando, nos estaban grabando, nos dijeron que nosotros no íbamos a salir de ahí”, expresó.

Luego de ser arrestada, María indica que acudieron a un juez calificador quien los acusó de diferentes delitos y a su vez, le dijeron que debía emitir un pago en efectivo por supuestamente agredir a los policías y resistirse al arresto.

Posteriormente, María dijo que fue ingresada en una prisión estatal donde le negaron comunicación con la embajada de Estados Unidos pese ser ciudadana estadounidense.

Actualmente la embajada de Estados Unidos trabaja en el caso de María y su familia.

La Seguridad Pública de Sonora y la Fiscalía del Estado informaron que María presuntamente fue detenida por pasarse una señal de alto y tener aliento a alcohol. Información que María negó rotundamente.

Después del incidente, María dice que la policía municipal ha estado vigilando su casa en Puerto Peñasco.

“Pienso que si esto nos pasó a nosotros le puede pasar a otro ciudadano”, agregó.

Si bien es cierto que el caso se encuentra bajo investigación, la red consular asegura que existen recursos de ayuda para turistas que sufren algún tipo de abuso o extorsión en México.

“No están solas, siempre hay plataformas que son independientes incluso en casos que alguna autoridad sea la persona que las está victimizando, es muy importante que se atienda”, dijo el cónsul de México en Nogales Marco Moreno Baez.