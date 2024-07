Cuatro claves de la caída de “El Mayo” Zambada y el impacto que tendría en Arizona

Cerca de 800 millas separan a la capital del estado de Sinaloa, en México, de Phoenix, Arizona. La influencia mexicana en las calles de Phoenix es palpable en todo momento: su infraestructura, su gastronomía y todo lo que la cultura del vecino país ha enriquecido a la sociedad arizonense.

El sol que arropa a Sonora es el mismo que baña las tierras de su contraparte estadounidense, y que al ponerse, forma un degradé azul, naranja y violeta en el cielo. Sin embargo, la cercanía también ha permitido a grupos criminales utilizar al estado 48 de la unión estadounidense como centro de operaciones, especialmente el Cartel de Sinaloa.

Un informe reciente de la DEA señala que esta estructura criminal sigue dominando el tráfico de drogas en la frontera con México. La reciente aprehensión de uno de los líderes históricos y presunto fundador del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, abre un nuevo capítulo para la organización y podría tener un impacto en Arizona, pues habría un cambio de mando.

A continuación, cuatro claves para entender la importancia de la caída de un histórico personaje del crimen organizado.

¿QUIÉN TOMARÁ EL RELEVO?

Oscar Balmen, periodista mexicano, se ha encargado de estudiar el fenómeno por años y considera que el efecto inmediato será un relevo en el liderazgo.

"Con el arresto de Zambada, se produce prácticamente la caída de la vieja guardia, de los históricos dentro del cartel. Ya no está 'El Chapo', tampoco 'El Mayo', entonces es probable que el mando pase a manos de 'Los Chapitos', Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, quienes son muchachos educados en los mejores colegios de Culiacán y prácticamente pasarían a ser los CEOs del emporio criminal", explicó el periodista.

Para Balmen, Ismael Zambada Sicairos, conocido como "El Mayito Flaco", hijo de "El Mayo", no tiene el poder para encabezar el cartel. "Él va a seguir teniendo influencia dentro de la organización, pero no tiene tanto poder como 'Los Chapitos'", indicó.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, considera que tras la aprehensión de "El Mayo", no habrá un cambio de estrategia. De hecho, no cree que impacte la estructura criminal del Cartel de Sinaloa. "No dañaron la infraestructura cuando fue extraditado 'El Chapo' Guzmán y no creo que se dañe ahora que salió 'El Mayo' Zambada", aseguró.

¿QUIÉN ES "EL MAYO"?

"La ley quiere detenerlo. Pero nadie lo ha logrado…”. Así reza parte del corrido "El MZ" de Los Tucanes de Tijuana, en honor a "El Mayo" Zambada. De hecho, la discreción y el bajo perfil lo definen. En más de cuatro décadas de vida criminal, se le conocen pocas fotografías. De hecho, una de las más icónicas se la tomó en una de las entrevistas conocidas, acaso la única, otorgada al periodista Julio Scherer, hace 14 años, para el semanario Proceso. "Tengo pánico de que me encierren", le dijo en esa ocasión al veterano reportero.

Zambada construyó su leyenda basada en la idea de que nunca sería encerrado, algo que parece una utopía para muchos narcotraficantes. "Se decían muchas cosas de él. Algunas ciertas. Es un hombre muy discreto. Prácticamente la única fotografía que hay de él es porque se la dejó tomar", dijo Balmen. "A pesar de que es diabético y de sus 76 años, es un hombre violento, pero no como Los Zetas o 'El Chapo'. Es más cerebral y el negociador del Cartel de Sinaloa", señaló.

Zambada (1948), quien es nativo de Sinaloa, de la localidad de El Álamo, concretamente, inició su actividad criminal en los años 70. Sin embargo, fue tras la muerte de Amado Carrillo "El Señor de los Cielos", cuando comenzó a liderar la estructura.

Una polo azul con blanco de la marca Hugo Boss, y un rostro demacrado, evidencia del paso de los años, fue lo que se vio en la imagen dada a conocer tras su detención. Su característico bigote era lo único que quedaba de aquel hombre recio que apareció en aquel viejo retrato junto a Scherer.

¿PARARÁ LA CRISIS DEL FENTANILO?

El fentanilo es uno de los principales problemas que afectan a la sociedad estadounidense en los últimos años. De acuerdo con el sitio especializado, InSigth Crime, el número de incautaciones de fentanilo en 2023, pasó de 12,000 kilogramos. ¿Cambiará esto con la detención de "El Mayo"?

"Las estructuras del narcotráfico están diseñadas para sobrevivir a una persona, así como no pasó con la caída de 'El Chapo', tampoco ocurrirá con la de 'El Mayo', lo que va a ocurrir es que habrá un cambio de mando", dijo Balmen. "Pienso que esta caída es más simbólica, pero no evitará que se sigan traficando drogas", aseguró.

¿CÓMO FUE ATRAPADO?

No existía un consenso claro, al menos en las primeras horas, sobre cómo ocurrieron los hechos. En principio se habló de una entrega, luego surgió la versión de traición. Las autoridades estadounidenses se limitan a decir que se trató de un operativo.

"Hay dos versiones… una que dice que se entregaron, y luego la que dice que fue engañado 'El Mayo' Zambada y también posiblemente Joaquín Guzmán López y los trajeron a Estados Unidos", dijo Vigil a TELEMUNDO ARIZONA.

Balmen, quien ha documentado el narcotráfico en México en los últimos años, se inclina por la segunda versión.

"'El Mayo' Zambada no salió del tablero criminal detenido por las fuerzas federales mexicanas, o por una muerte natural, ha salido por una traición de 'Los Chapitos'", sentenció Balmen. "Se habla de que fue montado en un avión para reconocer unos terrenos para unas pistas clandestinas y fue entregado", agregó.

¿Se podría esperar violencia en territorio estadounidense? "No creo que en Arizona, pero sí en México, por la forma en la que Zambada fue entregado", indicó Balmen.

"Me pueden agarrar cualquier día o nunca", le dijo Zambada a Scherer en esa mítica entrevista. Ese día fue el 25 de julio de 2024.

Esta historia fue realizada en colaboración con nuestro reportero, Jesús Hiram González, quien cubrió los eventos para TELEMUNDO ARIZONA, desde la ciudad de El Paso, Texas, y nuestra presentadora, Ana Mafud, quien ayudó a realizar algunas de las entrevistas.