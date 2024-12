“Factible, pero peligroso”: químico habla de supuestos reclutamientos de estudiantes para fabricar fentanilo

ARIZONA- Con base en entrevistas a siete “cocineros de fentanilo” de forma anónima y tres supuestos estudiantes de química en Sinaloa, The New York Times público un reportaje en el plantea que el cartel de Sinaloa atraería a con grandes ganacias.

La publicación ha generado diversas reacciones en México y Estados Unidos. Telemundo Arizona habló con un egresado de la carrera de químico biólogo en Sonora, que por razones de seguridad ocultó su rostro por seguridad y explicó qué tan factible es que estudiantes estén fabricando drogas y los riesgos que podría representar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Cualquier persona que estudie la carrera de químico, puede desarrollarlo”.

“Factible, pero peligroso” así describió la posibilidad de que estudiantes de química estén fabricando fentanilo para carteles en México.

“Por qué en la escuela se te enseña lo que es una mina, alquenos, alquinos, son reactivos químicos y son reacciones químicas que se utilizan en el día a día en la industria”.

En el reporte The New York Times entrevistó también a un profesor de química que corroboró los supuestos reclutamientos y se citó a funcionarios estadounidenses que confirmaron que un importante número de jóvenes químicos habían sido detenidos en laboratorios clandestinos en los últimos años.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener los datos.

“No hay información sobre esto… y en todo caso a los y las estudiantes de química que no se metan a eso no”.

Para expertos como Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, esta dinámica podría tratase de casos específicos más que de un nuevo modo de reclutamiento.

“No es una manera de operar, posiblemente ha habido 1,2, o 3 casos, pero no mucho más que eso, no necesitan estudiantes de universidades”.

Vigil reiteró que los carteles apuestan por la mano de obra barata en comunidades necesitadas.

“La única cosa que les importa a ellos es nada más las ganancias”.

Telemundo Arizona solicitó a The New York Times una entrevista sobre el reportaje publicado, cuya información no ha sido confirmada. Según la DEA la mayor parte de drogas ilícitas que circulan en Estados Unidos vienen del otro lado de la frontera.