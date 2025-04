Varios estudiantes resultan lesionados durante un choque de autobús escolar en la I-10 cerca de Marana

ARIZONA- El Departamento de Transporte (ADOT) reporta que la I-10 permanece cerrada en ambas direcciones en Marana debido a un choque.

El cierre en ambas direcciones abarca la zona de de Tangerine Road (milla 240) en Marana, según ADOT.

El Departamento de Seguridad Pública confirma que en el choque estuvo involucrado un autobús escolar y hay heridos.

El Distrito Escolar Unificado de Kingman confirmó que su autobús estuvo involucrado en el accidente. Además, el Departamento de Bomberos de Northwest reportó que algunos estudiantes sufrieron lesiones de diversa gravedad y otros fueron evaluados como medida de precaución.

Interstate 10 is closed in both directions at Tangerine Road in Marana due to a collision. We can confirm a school bus is involved and there are injuries. https://t.co/hQNCWn3JZG