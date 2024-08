Rubén Gallego se inclina por la seguridad fronteriza en la disputada contienda al Senado

PHOENIX- La publicidad en televisión que muestra a los candidatos recorriendo la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un elemento básico de las campañas políticas del Partido Republicano en todo el país. Pero este verano, el representante demócrata Rubén Gallego se sumó a la acción mientras su partido intenta ganar la confianza de los votantes en su disputada contienda al Senado de Arizona, y más allá.

"Rubén Gallego ha estado a mi lado, el único miembro del Congreso que ha venido regularmente a mi frontera", dice el sheriff del condado de Santa Cruz, David Hathaway, en el anuncio. "Está luchando por soluciones. Mejor tecnología. Más mano de obra".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Está lejos de ser el único anuncio de seguridad fronteriza en las ondas de radio de Arizona. La competidora de Gallego, la candidata republicana al Senado Kari Lake, lo ha estado atacando por la frontera, con un anuncio que vincula a Gallego con las políticas fronterizas del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris y presenta un clip de 2017 de Gallego en el pleno de la Cámara de Representantes refiriéndose al “muro fronterizo estúpido y tonto de Donald Trump”.

Gallego adoptó un tono diferente, aunque no un ángulo completamente diferente, cuando NBC News le preguntó si todavía cree que la iniciativa del muro fronterizo de Trump es “estúpida” y “tonta” siete años después de los comentarios que Lake destaca en su publicidad.

“Creo que los muros fronterizos son necesarios en ciertas áreas”, dijo Gallego. “Poner muros fronterizos en áreas que no se necesitan solo cuesta más dinero y también cuesta mano de obra”, agregó Gallego, argumentando que un muro fronterizo en toda regla en el sur es un desperdicio de dólares de los contribuyentes.

Durante la campaña, Gallego ha obtenido varios respaldos de alcaldes de ciudades fronterizas y líderes locales, como Jorge Maldonado, el alcalde demócrata de Nogales.

Conoce aquí los detalles.

Las soluciones que propone incluyen un aumento de la financiación para la patrulla fronteriza, la tecnología fronteriza y más agentes fronterizos, al tiempo que “aboga por reformas migratorias sensatas e integrales, cosas que se ocupen de nuestros Dreamers”, abreviatura de inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran menores y se consideran estadounidenses.

“Ahí es donde están los arizonenses. Quieren seguridad fronteriza, pero también quieren arreglar nuestro sistema migratorio quebrado”, argumentó Gallego en una entrevista con NBC News.

En 2023, Gallego votó en contra de un proyecto de ley que impediría a los ciudadanos no estadounidenses votar en las elecciones locales en Washington, D.C. En una declaración publicada después de la votación, Gallego argumentó: "Creo que votar es un derecho fundamental reservado para los ciudadanos de los Estados Unidos, y me opondré a cualquier esfuerzo por erosionar ese derecho en Arizona y a nivel federal. Pero Washington, D.C. no es Arizona".

Quince meses después, Gallego cambió de postura y se unió a otros 51 demócratas y a todos los republicanos de la Cámara en un proyecto de ley similar para prohibir que los no ciudadanos voten en las elecciones de D.C. Lake lanzó un ataque de inmediato. “Rubén cree que unos cuantos votos ‘moderados’ barrerán una década de radicalismo bajo la alfombra”, publicó en X después de la votación.

En una entrevista con NBC News, Gallego sostuvo que eran “dos proyectos de ley separados” y utilizó un lenguaje rechazado por muchos demócratas para discutir el tema: “No creo que los inmigrantes ilegales deban tener derecho a votar. Eso fue muy claro, y por eso voté a favor”.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.