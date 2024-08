Rubén Gallego presume respaldo de un sector del partido republicano en su campaña al Senado de Arizona contra Kari Lake

WILMINGTON- El congresista demócrata de Arizona Rubén Gallego está promoviendo el respaldo republicano para su campaña al Senado mientras trabaja para armar una coalición ganadora en Arizona, un estado clave en las próximas elecciones.

Una lista publicada el domingo, conformada por 39 partidarios republicanos e independientes de su campaña incluye a republicanos moderados y algunos ex republicanos que ocuparon cargos electivos u otros roles en los negocios o la política. Varios son ex asistentes del difunto senador John McCain, el famoso republicano de Arizona y ex prisionero de guerra que era conocido por oponerse ocasionalmente a su partido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

La oponente republicana de Gallego, Kari Lake, ha criticado a McCain en el pasado y una vez sugirió que era un "perdedor".

Los demócratas han logrado avances en Arizona después de décadas de dominio republicano. Aunque los republicanos tienen más votantes registrados en el estado, el presidente Joe Biden, el senador Mark Kelly, la gobernadora Katie Hobbs y otros demócratas han logrado victorias por escaso margen manteniendo unido a su partido, dominando entre los independientes y obteniendo el apoyo de una proporción descomunal de republicanos a los que no les gusta la dirección del Partido Republicano bajo el mando de Donald Trump.

Lo que debes saber Gallego anunció su campaña republicana el mismo día en que la vicepresidenta Kamala Harris lanzó su propio grupo “Republicanos por Harris” para buscar el apoyo de los conservadores desanimados por la candidatura de Trump.

Lake es una ex presentadora de noticias de televisión y una de las partidarias más destacadas de Trump. Al igual que Trump, ha promovido teorías falsas y desacreditadas de fraude electoral.

Entre los republicanos que respaldan a Gallego se encuentra el alcalde de Mesa, John Giles, quien ha sido un partidario vocal de los demócratas que se postulan contra Trump y sus aliados, incluidos Biden y Kelly.

Gallego considera que el obstruccionismo, que requiere 60 votos del Senado para aprobar la mayoría de las leyes, es una barrera a los esfuerzos por proteger los derechos de voto, el derecho al aborto y otras prioridades.

Gallego está enfatizando su servicio militar como infante de marina que enfrentó un combate difícil en Irak, una biografía con el potencial de apelar a todos los partidos.

Cuando aceptó la victoria en las primarias, Lake se aseguró de acercarse a quienes votaron en su contra, un marcado contraste con su candidatura a gobernadora de 2022, cuando atacó a McCain y otros republicanos que chocaron con la derecha.

El rival de Lake en las primarias republicanas, el alguacil del condado Pinal, Mark Lamb, obtuvo alrededor del 40% de los votos el martes a pesar de que Lake gastó 5 a 1 menos, lo que da esperanzas a los demócratas de que su apoyo republicano sigue siendo débil.

Gallego, quien sirvió como infante de marina en Irak, está enfatizando su servicio militar y su origen de familia inmigrante para expandir su alcance electoral más allá del distrito demócrata en Phoenix que ha representado desde 2015.

Según AP VoteCast, aproximadamente 6 de cada 10 votantes independientes y aproximadamente 1 de cada 10 votantes republicanos apoyaron a Biden en 2020. Porcentajes similares apoyaron a Kelly en 2020.