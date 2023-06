“No te hubieras ido”, hija manda mensaje a su padre desaparecido en la frontera en espera de respuesta

ARIZONA- La última vez que Julián se conectó a WhatsApp fue el 15 de febrero, desde entonces su familia vive entre la esperanza e incertidumbre por desconocer su paradero después de intentar cruzar la frontera hacia Arizona.

Familiares de Julián compartieron con Telemundo Arizona los mensajes que le han enviado en espera de respuesta.

“Tiene dos hombres y una mujer, la niña todos los días le manda mensaje a su papá, ¿papá cómo estás? papá háblanos”, explicó Monserrat López Franco, hermana de Julián.

Lo último que sabe la familia es que Julián se quedó en una cueva, muy cerca de una carretera.

A pocos días de celebrar el Día del Padre, su hija de 11 años no pierde la esperanza de volverlo a ver, y entre los mensajes también le dice "papi no te hubieras ido", mientras tanto el padre de Julián aún no comprende la mala jugada del destino al perder a un hijo de esa manera.

“No nunca, nosotros debemos despedirlos a ellos, no ellos a nosotros, es muy doloroso”, comentó el padre de Julián.

La hermana de Julián explicó cómo ha sido la ruta de su hermano.

“Cuando lo dejan ya tenía 4 días sin comer, con pura agua y en una colchoneta como tipo camita para que se acostara, lo dejan acostado, cansado muy débil pero consciente, supuestamente para que se recuperara solo pues para poder salir yo lo veo ilógico como se iba a recuperar con pura agua”.

Francisco López, padre de Julián añadió: “queremos creer porque es un acto de fe los que no queda y pensar que está bien, no tenemos otra opción que tener fe hasta el final, hasta que sepamos lo contrario, esa es la situación”.

Julián viajaba con cuatro personas más y él fue el único que no logró cruzar la frontera.