Foro comunitario: el sueño americano, mi primera casa

PHOENIX- Si todavía no te has decidido a comprar una casa o no sabes cuál es el momento adecuado, Telemundo Arizona invita a la comunidad este sábado al foro informativo El sueño americano: mi primera casa en el que podrás encontrar respuesta a preguntas como ¿Hay ayuda con el pago inicial y los costos de cierre? ¿Cómo empiezo? entre otras.

El evento se realizará este sábado 2 de marzo a las 10 a.m. en la Escuela Raul H. Castro ubicada a un lado del centro comercial Desert Sky Mall en Phoenix.

Además, habrá feria de recursos, información y expertos en programas para primeros compradores.

El evento contará con la participación de los siguiente invitados:

Pablo Picasso/ (Arizona Realtors)

Patricia Duarte, vicepresidente ejecutiva de Homeownership Initiatives (CPLC)

Nancy Velazco, Associate Director (CPLC)

Ramona Martinez, VP Home Lending Director (CPLC)

Crispín Alvarez / (Departamento de Bomberos De Phoenix)

Ser propietario de una vivienda es el anhelo de millones de personas porque significa estabilidad y riqueza a largo plazo y los latinos de Estados Unidos están poniendo de su parte para lograrlo, como demuestra el constante aumento de la cifra de propietarios inmobiliarios de ese origen.

Si se mantiene el ritmo de aumento promedio de casi un punto porcentual cada dos años que se viene registrando desde hace 14 años, en 2025 la tasa de propiedad de vivienda entre los latinos habrá llegado al 50%, según pronosticó el Informe del Estado de la Propiedad de Vivienda Hispana de 2021 de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos.

De acuerdo con el Análisis de Riqueza, Propiedad de activos y Deuda de los hogares de 2020 de la Oficina del Censo de EEUU, la propiedad de vivienda representa el 67% de la riqueza hispana.