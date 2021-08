Mark Brnovich: empresas en Arizona pueden exigir vacunas COVID-19 a clientes y empleados

PHOENIX - Las empresas privadas de Arizona pueden exigir que sus empleados se vacunen contra el COVID-19, pero deben permitir excepciones religiosas y médicas razonables según la ley estatal y federal, dijo el fiscal general estatal Mark Brnovich.

También pueden imponer requisitos de vacunas a los clientes, siempre que proporcionen ajustes razonables para los clientes que no pueden vacunarse debido a una discapacidad o no discriminen a alguien que no se vacune por razones religiosas, según Brnovich.

La vacuna Pfizer-BioNTech ahora se comercializará como Comirnaty, y se autoriza totalmente para la prevención de la enfermedad COVID-19 en personas de 16 años o más. La vacuna también sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia (EUA), incluso para personas de 12 a 15 años de edad y para la administración de una tercera dosis en determinadas personas inmunodeprimidas.

Las escuelas y universidades públicas y las agencias gubernamentales locales y estatales son diferentes debido a las leyes promulgadas este año por la Legislatura estatal controlada por los republicanos y firmadas por el gobernador republicano Doug Ducey. No se les permite exigir que los empleados o estudiantes se vacunen una vez que las nuevas leyes entren en vigor el 29 de septiembre. Pero las escuelas privadas pueden hacerlo si permiten exenciones por razones religiosas o de salud.

Ducey emitió la semana pasada una orden ejecutiva que prohíbe a los gobiernos estatales y locales exigir vacunas, basándose en una ley existente que dice que las agencias de salud no pueden obligar a las personas a recibir tratamiento si cumplen con las reglas sanitarias o de cuarentena. Una violación conlleva sanciones penales.

Brnovich, quien se postula en las primarias republicanas de 2022 para el escaño en el Senado de los Estados Unidos que ahora ocupa el demócrata Mark Kelly, también sopesó si las aerolíneas pueden exigir que los clientes se vacunen

"Los estadounidenses deberían poder elegir qué riesgos se sienten cómodos tomando y cuáles no", dijo Brnovich. “La ley no siempre refleja una buena política pública y nuestro papel con respecto a la opinión del Fiscal General es decir qué es la ley, no cuál debería ser”.