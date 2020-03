Lugares en Arizona donde se realiza la prueba del COVID-19

PHOENIX – El Departamento de Servicios de Salud de Arizona ha confirmado que las pruebas para detectar el coronavirus comienzan a llegar al estado. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que no todas las personas con síntomas serán examinadas.

Personal médico está dando prioridad a los personas más enfermas en las comunidades para las pruebas. Además, ante de acudir a cualquiera de estos sitios en listado, necesitará una prescripción médica para realzarse la prueba.

Condado de Coconino: el Departamento de Salud tiene pruebas disponibles en un solo lugar: Coconino Community College de 10 a.m. a 3 p.m.

Las pruebas estarán disponibles a partir de este martes. De acuerdo con el condado, se requiere receta médica para realizar la prueba. Los sitios de prueba no están abiertos al público y las personas sin la documentación adecuada serán rechazadas.

Los tiempos varían para las pruebas, por lo tanto, consulte este sitio web para obtener la información más actualizada.

Banner Health. La red de servicios de salud Banner Health ofrece una línea de ayuda ( 1-844-549-1851) si considera que tienes los síntomas, un integrante del equipo clínico puede hablar con usted para determinar si la prueba es adecuada. La línea atiende de 7 a.m. a 6 p.m. de lunes a jueves, de 7 a.m. a 5 p.m. el viernes.

Si se necesitan pruebas, se le programará que visite un sitio de Drive-thru de Banner. Hay tres sitios en Phoenix y uno en Tucson. Las ubicaciones no han sido reveladas a los medios. Más información se puede encontrar aquí.

Mesa: Maready Medical en Mesa ofrece para pacientes con recta médica. Los pacientes deben hacer una cita virtual con el consultorio y si un médico determina que el paciente tiene síntomas de COVID19, pueden realizarse la prueba. Los pacientes pueden hacer una cita aquí.

Clínica Mayo: la clínica está proporcionando pruebas COVID-19. Las pruebas están abiertas de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y es solo para pacientes de Mayo Clinic con un prescripción médica de Mayo Clinic.