Kris Mayes precisa qué dice la ley de aborto de Arizona respecto a emergencias médicas

PHOENIX - La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, emitió este jueves una opinión legal sobre los abortos en el estado.

Durante la sesión reciente, la Legislatura de Arizona derogó la prohibición casi total que había puesto en vigor la Corte Suprema del estado a principios de este año.

Un grupo de demócratas preguntó a Mayes si la prohibición de las 15 semanas permite interrumpir el embarazo después de ese período si se trata de una emergencia médica.

En una carta a Mayes, los legisladores dijeron que la ley de 2022 no define lo que eso significa y dijeron que quieren una aclaración para que los médicos y las pacientes no tengan que cuestionar el riesgo de realizar un aborto de emergencia.

"Como máximo funcionario jurídico de este estado, permítanme ser perfectamente claro: la ley de Arizona no permite procesar a un médico tratante que ejerce su juicio clínico de buena fe para realizar un aborto bajo la excepción de emergencia médica. Punto final", dijo la fiscal general Mayes.

"Lo he dicho antes y lo diré nuevamente hoy: no procesaré a ningún médico, enfermera, doctor o farmacéutico bajo las leyes de aborto de nuestro estado. Estoy dejando claro a todos los fiscales del condado que la ley no les permite procesar a los proveedores médicos que actúan de buena fe, según su criterio clínico, al brindar atención de aborto en emergencias médicas".

¿Qué dice la ley?

El texto y las autoridades legales pertinentes son sencillos y claros sobre lo que esto significa. Para cumplir con la excepción de emergencia médica contenida en el estatuto estatal, el médico tratante debe hacer dos cosas:

Ejercer el juicio clínico: esto implica aplicar conocimiento personal, capacitación, experiencia y discernimiento a los hechos a la luz de las circunstancias únicas del paciente y otras consideraciones médicamente relevantes.

Y en segundo lugar, deben determinar de buena fe que, basándose en el juicio clínico, “una condición... complica tanto la condición médica de una mujer embarazada que requiere el aborto inmediato de su embarazo para evitar su muerte”, o “un retraso [ al realizar un aborto] creará un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante”.

Buena fe significa una creencia real y honesta, sin malicia ni intención de engañar. Una vez que un médico tratante forma un juicio clínico de buena fe de que se cumple una de estas circunstancias, el estatuto le permite realizar un aborto de inmediato y no necesita esperar a que la paciente se deteriore o se acerque un poco más a la muerte.

Este juicio clínico de que existe una “emergencia médica” no puede ser cuestionado después del hecho y no puede ser procesado bajo la ley vigente o cualquier otra ley de aborto con la misma excepción de “emergencia médica”, a menos que haya pruebas de que actuó sin buena fe.

Esta opinión se emite luego del fallo temporal de la Corte Suprema a médicos de Idaho realizar abortos de emergencia.