Red de Terror 764: grupo extremista violento que distribuye material explícito en las redes sociales

PHOENIX- Las redes sociales y los videojuegos son parte de las nuevas generaciones, sin embargo existen personas malintencionadas que utilizan estos medios para atraer a menores de edad, un grupo de la población con mayor vulnerabilidad.

Un grupo perverso con intenciones perturbadoras ha sido identificado por las autoridades como la “Red Terrorista 764”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El fiscal general de Arizona, Gary Restaino, explica que esta red terrorista ha sido identificada por el Departamento de Justicia.

El grupo utiliza las redes sociales y los videojuegos para atacar metódicamente a menores vulnerables. Posibles integrantes del grupo transmiten videos que muestran a sus víctimas menores lastimando animales o cometiendo actos de autolesión, suicidio, asesinato u otros actos de violencia.

“Piden material sexual, también según la información en otros casos, insisten que los niños corten su propia piel con un cuchillo”, dijo el fiscal de Arizona, Restaino.

Uno de los casos más recientes de personas relacionadas con este grupo terrorista es el de baron martin, de 20 años, de Tucson, que fue detenido el pasado 11 de diciembre.

Según la denuncia, tras conocer a sus víctimas a través de internet, martin obligó a dos menores a automutilarse por él. Obligó a una niña de 13 años a grabar su nombre en todos los lugares posibles de su cuerpo, incluso en el pecho, el estómago y los muslos, y la amenazó con “filtrar” fotos de ella si no cumplía.

Martin también está acusado de pedir a la gente que matara a la abuela de una de sus víctimas, aceptando pagar 3.000 dólares por la ejecución.

Las autoridades, a través de la detención de más miembros de esta red, han recogido información que relaciona al grupo con raíces neonazis y satánicas.

“No encontramos ninguna práctica o acción que tenga que ver con depredadores sexuales”, dijo el sacerdote satánico Antonio Ramírez.

Ramírez, sacerdote satánico de la ciudad de México, piensa que los miembros del grupo 764 pueden ser sólo fanáticos religiosos que no conocen la ideología, la religión y los valores de lo que practican.

“Se obsesionan con dichas cosas y ellos mismos hacen sus propias prácticas”, agregó.

Según información recopilada por el Washington Post, la red 764 fue fundada por Bradley Cadenhead, de 19 años, originario de Stephenville, Texas.

En documentos judiciales obtenidos por telemundo, se observa que Cadenhead se encuentra en su segundo año de una sentencia de 80 años por 9 cargos de posesión de pornografía infantil.

Cadenhead publicaba material perturbador en servidores y salas de chat en una plataforma que muchos jóvenes utilizan hoy en día: ‘Discord’.

Discord es una plataforma de comunicación gratuita que permite crear comunidades donde puedes chatear con amigos, hacer llamadas o enviar archivos.

Dos de los hijos de Amanda Schneider, una madre de Tempe, fueron victimizados por los muchos depredadores que existen en esta plataforma.

“me enteré de la situación cuando mis hijos tuvieron un chat grupal en Discord y hablaron con sus amigos y me dijeron que tenían un nuevo amigo”, dijo schneider

Schneider dijo que su hijo le contó que su nuevo amigo sufrió de una enfermedad cerebral rara y se estaba muriendo. intrigados por la situación, decidieron revisar la conversación de su hijo con su "nuevo amigo jaime" y encontraron un mensaje inquietante.

Tras un largo proceso entre agencias federales e interpol, el sospechoso fue detenido.

Pero, ¿por qué los menores son presa fácil de estos depredadores? Katey Mcpherson, experta en tecnología y conversaciones para padres, ha podido hablar con este tipo de agresores y plantearles esta pregunta.

“Les pregunto: ¿cómo eligen a su víctima? Y me dicen que tiene que ser alguien que no tenga supervisión o que no tenga a sus padres cerca; y también alguien con poca confianza en sí mismo”.

Para Mcpherson, la supervisión es fundamental para proteger a los niños en casa; sin embargo, el problema es que muchos padres desconocen las plataformas digitales que están de moda.

Pese a ello, madres como Johana Marín aseguran que está atenta a las conversaciones de su hijo.

“A él no le gusta mucho, pero yo ocasionalmente entro al cuarto, miro, pregunto con quién habla y le digo que me deje escuchar”, dijo.

Según los expertos en psicología, la denuncia de estos incidentes comienza con el apoyo de los padres a sus hijos.

“Entiendan que regañar, juzgar y castigar al niño es peor”, afirmó la psicóloga Nayeli Hudges”.

Según la base de datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, los informes de incitación en línea aumentaron más de un 300%, de 44.155 en 2021 a 186.819 en 2023.

El Cybertipline es un sistema de denuncia basado en la web que permite realizar denuncias en español y de forma anónima, con el objetivo de que el agente de policía adecuado esté disponible para una posible investigación.

Otro recurso es “Take It Down”, que se encuentra en el mismo sitio web y es un servicio gratuito que puede ayudar a eliminar o detener el intercambio en línea de imágenes o videos de desnudos.

“Hay que ayudar a nuestros hijos a entender que sí, tener amigos en línea es parte de su desarrollo, pero también hay que hablar de los riesgos”, dijo Alejandra Monroy del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.