Tragedia en Buckeye: identifican a abuela que presuntamente mató a su nieta tras reporte de tiroteo

BUCKEYE- La policía ha identificado a la abuela que presuntamente disparó y mató a su nieta en una casa de Buckeye el domingo por la noche.

Larkeya Elliott, de 31 años, presuntamente recibió un disparo de su abuela, identificada como Debra Greene-Davis, de 71 años.

Según la policía, el domingo después de las 4 p.m. la policía de Buckeye respondió a una llamada de un tiroteo en una casa cerca de 254th Ave y Carson Dr.

Cuando llegó la policía, ordenaron a todos los que estaban en la casa que salieran. La policía dice que una mujer de unos 50 años salió de la casa cuando los oficiales entraron.

Al entrar a la casa, los oficiales encontraron a Elliott con una herida de bala. La llevaron afuera e intentaron salvarle la vida, pero murió en el lugar.

El Departamento de Policía de Buckeye reportó que los oficiales también encontraron a Greene-Davis adentro con un arma cerca. Fue detenida.

La madre de la víctima, que se encontraba en la casa cuando ocurrió el tiroteo, tenía dificultad para respirar y fue trasladada a un hospital por razones de precaución.

La policía informó que el tiroteo se debió a un incidente de violencia doméstica que involucró a Elliott, su madre y Greene-Davis.

Just after 4 p.m. today, Buckeye police responded to a deadly shooting at a home near 254th Ave and Carson Dr. The investigation is ongoing. Please avoid the area as police are currently on scene. More info: https://t.co/8zpvjb1SwQ pic.twitter.com/AmQ6puyxB1