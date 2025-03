Trump nombra al ex procurador general de Arizona, Mark Brnovich, embajador en Serbia

ARIZONA— El presidente Donald Trump anunció el viernes la nominación del ex procurador general de Arizona, Mark Brnovich, como próximo embajador de Estados Unidos en Serbia.

“Como hijo de refugiados que huyeron del comunismo, Mark será un firme defensor de la libertad y siempre priorizará a Estados Unidos. ¡Felicidades, Mark!”, declaró el presidente en Truth Social.

I am pleased to announce that Mark Brnovich will be our next United States Ambassador to Serbia. Mark is a proud Veteran of the Army National Guard, and previously served as Attorney General for the Great State of Arizona. As the son of refugees who fled communism, Mark will be a…