Sobrina de un pastor acusado de abuso sexual cuenta el infierno que vivió

"Es un monstruo de veras". Así comienza el relato de una de las víctimas del pastor Héctor Duarte. La joven contó detalles del abuso que sufrió cuando tenía apenas 11 años por parte de quien también es su tío.

"Pues era el esposo de la hermana de mi mamá y nada más cuando estaba chiquita, después que murió su hijo y todo me estaba tocando donde no me debería estar tocando."

El pastor Héctor Duarte Parra fue arrestado en noviembre de 2020 y enfrenta 24 cargos criminales incluyendo conducta de índole sexual con un menor y abuso sexual. Según las autoridades del condado Maricopa, una de las victimas confesó a la policía que tenía 14 años cuando Duarte le tocó sus partes íntimas. La otra víctima dijo a las autoridades que Parra la ordenó a que se fuera al cuarto y se quitara la ropa., luego procedió a violarla. Parra la amenazó con hacerle lo mismo a su hermana si ella decía algo sobre lo sucedido.

La joven recuerda que fue acosada entre cuatro y cinco veces, situación que ella calló por años hasta el 2020 cuando se enteró que su prima también había sido acosada por él, entonces fue cuando decidió enfrentar a Duarte.

"Me trató de mentir el primero y luego me dijo nada más que lo perdone".

En documentos judiciales también se detalla que Duarte Parra reconoció ante las autoridades que consumió metanfetamina durante los momentos en que abusó de sus víctimas. Ademas, añadió que escribió una carta donde ofreció disculpas a dos de sus víctimas.

CONFIESAN FAMILIARES

Norma Vargas, madre de una de las victimas aseguró que una vez su hija le confesó que ella también había sido abusada por Duarte cuando era una menor, ella inmediatamente fue a las autoridades, ahí se enteró que el abuso ocurrió en diferentes lugares incluyendo en casas de familiares en Arizona.

"Reuniones, diferentes reuniones, cumpleaños, así cuando la familia se junta siempre nos juntamos pues somos familia y es en esas ocasiones donde él las acoso en la iglesia siendo pastor, se le da mucha confianza y ahí también", comenta Vargas.

"Estos abusos siguen escondidos y quisiera que se terminara esto, quisiera que nuestra generación y la de nuestros niños se termine este silencio. Hay que hablar de lo que ha pasado. Hay que denunciar estos abusos".