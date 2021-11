Despensas gratis y ayuda para Thanksgiving en Arizona

ARIZONA- Los servicios comunitarios tendrán mucha actividad en la semana del Día de Acción de Gracias, los cuales se detallan en este calendario que incluye las diferentes actividades que van a estar disponibles en el valle.

Phoenix. La distribución de pavo en St. Mary's en 3131 W. Thomas Road comenzará el 23 de noviembre a las 8 a.m. Las familias posiblemente recibirán carne, productos agrícolas, artículos no perecederos y pan navideños. Haz clic aquí para obtener más información sobre la distribución.

La fundación HeroZona anuncia el 18º Sorteo anual de Pavos de Acción de Gracias en un formato de autoservicio para garantizar la seguridad de los voluntarios y las personas que recogen las donaciones. El lunes 22 de noviembre, las familias necesitadas recibirán pavos gratis a partir del mediodía en Travis L. Williams American Legion Post 65 (1624 E. Broadway Rd.) Habrá un límite de un pavo congelado por familia sin requisitos de ingresos o Identificación necesaria, hasta agotar existencias.

Para las personas no vacunadas contra el COVID-19 tendrán la oportunidad de recibir una tarjeta de regalo de comestibles de $100 si optan por recibir una dosis de la vacuna Johnson & Johnson o dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer en cualquier evento próximo de OneCommunity Initiative. Para mas información haz clic aquí.

St. Vincent de Paul prepara y sirve 4,000 comidas todos los días en cinco comedores. Si te interesa apoyar con donaciones o ser voluntarios puedes ver una lista de ubicaciones, aquí.

Los Arizona Cardinals organizarán la cena anual de Acción de Gracias para los residentes de Phoenix Rescue Mission de 5 a 7 p.m.

Durante el evento, los clientes de Changing Lives Center for Women & Children y Transforming Lives Center for Men recibirán una comida a cargo de ex jugadores del equipo, representantes actuales y Big Red, la mascota.