Buscan a jóvenes indígenas desaparecidos en la frontera de Sonora

ARIZONA- Activistas y colectivos de búsqueda reportan la desaparición de dos jóvenes indígenas mexicanos en la frontera de Sonora

En entrevista con Telemundo Arizona un familiar de los dos jóvenes desaparecidos explicó desde cuándo se desconoce su paradero.

“Nosotros no buscamos al culpable, nosotros solamente queremos llevar nuestra gente, a nuestro cuerpo como sea que encontremos”, aseguró Emeterio López Moreno. Su hermano Leonardo y su hijo Jacobo, dejaron su comunidad de Santo Domingo Tuxtepec, la primera semana de marzo, su objetivo, encontrar trabajo a la frontera norte de Sonora, pero al llegar perdieron contacto.

Emeterio ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana, desde de la sierra de Oaxaca, esta semana llegó a Sonora para encontrar a sus familiares.

Acompañado de autoridades y con la guía de Joaquín Galván, activista en la región indígena de Oaxaca, comenzaron con labores de búsqueda en ciudades y zonas desérticas de Sonora. SIn embargo, la búsqueda tuvo que detenerse por temas de seguridad.

La Comisión de Búsqueda en Sonora ya ha emitido fichas de búsqueda por los dos jóvenes. Hasta el momento no se ha informado el motivo de la desaparición, pero Galván asegura que las primeras investigaciones hablan de un ataque del crimen organizado. Sin embargo, el señor Emeterio no pierde la fe de que su hijo y hermano están con vida.

“Si él me está viendo que me llame que me hable, para que yo no siga sufriendo”, añadió Emeterio.

Este caso es el segundo que el activista Galván ha dado seguimiento, luego de que en 2022 apoyó y visibilizó el caso de Herminio, Isauro y Abimael, jóvenes de la misma comunidad mixe que fueron brutalmente asesinado en Phoenix tras haber cruzado la frontera.