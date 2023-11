Cuatro años sin Jorge: la incansable búsqueda de una madre de Arizona en la frontera

ARIZONA- Con la fe y la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido en México, una madre de Arizona cruza cada la semana la frontera para buscarlo, asegura es una tarea cada vez más difícil.

Para Lidia Hernández, el pico y la pala se convierten en sus mayores aliados, su herramienta más preciada desde hace cuatro años, desde aquel mes de noviembre de 2019 cuando su hijo viajo a Sonora y jamás regresó.

“Mi vida ya no es igual, mi vida es estar pensando que tengo que buscar a mi hijo, porque ya he visto en estos cuatro años que nadie me lo va a traer y nadie me va a dar noticias de él”.

Desde entonces, cada fin de semana con recursos propios, la señora Lidia deja su hogar en Arizona para buscar a junto al Colectivo Madres Buscadoras a su hijo Jorge Hernández, quien este mes estaría cumpliendo 32 años.

“Me lo imagino pidiéndome que comida quiere comer en su cumpleaños, así me lo imagino… y alborotado por el pavo porque era muy comelón”.

Para ciudadanos estadounidense desaparecidos en el extranjero, el Departamento de estado pide comunicarse de inmediato a la embajada más cercana, algo que Lidia asegura hizo años atrás con el caso de su hijo Jorge, pero hasta el momento tampoco tiene respuesta.

Son decenas de mujeres las que conforman el colectivo, Lidia es una de las 30 de sus miembros que viajan de Arizona, todo con recursos propios y sin respaldo u orientación de autoridades.