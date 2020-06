Caso Dion Johnson: familiares exigen investigación federal

PHOENIX - La familia de Dion Johnson que fue baleado a tiros por un oficial de DPS el mismo día que murió George Floyd dijo el viernes que quieren una investigación federal.

"Los agentes de policía de Phoenix no están dispuestos a hacer nada en mi nombre", dijo la madre de Dion Johnson, Erma. "No me han contactado. No he sabido nada desde el día en que sucedió ".

El Departamento de Policía de Phoenix está supervisando la investigación del tiroteo ocurrido el 25 de mayo. Los integrantes de la familia expresaron una creciente frustración porque el oficial, que se encuentra bajo licencia administrativa remunerada, no ha sido identificado. También creen que los investigadores no han entrevistado a otros testigos potenciales, aseguró el abogado Jocquese Blackwell.

Los manifestantes enfatizaron que quieren ver cambios en el departamento de policía.

El representante estatal demócrata Reginald Bolding dijo que envió una carta solicitando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revise el caso por posibles violaciones de los derechos civiles.

“Creemos que las acciones de estos oficiales deben ser analizadas. Debe haber una verdadera investigación externa, dijo Bolden.

La familia está preocupada porque Johnson, de 28 años, fue privado de asistencia médica de emergencia durante varios minutos después de que le dispararon y lo esposaron.

El incidente comenzó alrededor de las 5:30 a.m. del Día de los Caídos cuando el oficial, que estaba patrullaba en su motocicleta, notó que un automóvil se detuvo en una rampa de la autopista en el norte de Phoenix. Vio a Johnson desmayarse en el asiento del conductor. Las latas de cerveza abiertas y una pistola también estaban dentro.

El oficial sacó el arma del automóvil y luego trató de arrestar a Johnson por conducir en estado de ebriedad, de acuerdo con la policía de Phoenix.

Pero el oficial dijo a los investigadores que Johnson lo agarró mientras la puerta estaba abierta, lo que provocó un altercado. El oficial sacó su arma y le ordenó a Johnson que siguiera sus órdenes. Johnson lo hizo hasta que el oficial volvió a poner su arma en la funda, cuando Johnson la agarró y el soldado abrió fuego, según las autoridades.

Llegó un segundo oficial en motocicleta. Pero los dos oficiales, que no han sido identificados, no tenían cámaras corporales, y sus motocicletas no estaban equipadas con video de cámara de tablero.

Sin embargo, el video grabado por AZFamily.com de una cámara del Departamento de Seguridad Pública capturó los momentos justo después del tiroteo. El video de casi seis minutos muestra a dos oficiales de DPS desde una distancia detrás de un vehículo. Cuando Johnson yace en el suelo esposado, uno de los soldados usa su pie para patear o empujar a Johnson.

La cámara retrocede, revelando que una ambulancia del Departamento de Bomberos de Phoenix se detuvo a poca distancia. Cuatro minutos después, el video muestra la cabeza del vehículo hacia el lugar donde Johnson está en el suelo.

Erma Johnson dijo que su hijo no era alguien que trataría de confrontar a la policía.