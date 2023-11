Caso sin resolver en Apache Junction: identifican a víctima después de más de 30 años

APACHE JUNCTION- Un misterio de más 30 años sobre la identidad de un caso de Jane Doe de Apache Junction ha llegado a su fin gracias a las investigaciones y las técnicas de genealogía genética del ADN.

Melody Harrison, de 15 años, fue reportada como desaparecida en Phoenix en junio de 1992. Sus restos fueron encontrados en una remota zona desértica de Apache Junction en la zona noroeste de Idaho Road y Baseline Road el 6 de agosto de 1992. El descubrimiento provocó una investigación forense exhaustiva para intentar identificarla que duró tres décadas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

En el momento de su desaparición, la familia de Harrison presentó el informe inicial de persona desaparecida a través del Departamento de Policía de Phoenix. Sin embargo, posibles avistamientos de ella por parte de personas que le dijeron a la familia que habían visto a Melody en varios lugares les hicieron creer que había comenzado una nueva vida y no quería volver a casa. Fue eliminada de la base de datos de personas desaparecidas en agosto de 1996. Su familia pensó que todavía estaba viva y no tenía idea de que sus restos no identificados habían sido localizados cuatro años antes.

En 2008, Stephanie Bourgeois, investigadora de la policía de Apache Junction se hizo cargo del caso. Volvió a analizar las pruebas utilizando tecnología más nueva, pero sus esfuerzos no la acercaron a la identificación y, aunque se utilizaron otras herramientas de investigación, el caso quedó congelado.

En 2018, el Departamento de Policía de Apache Junction contrató el Proyecto DNA Doe para realizar una genealogía genética de investigación forense y desarrollar aún más el perfil de ADN de Jane Doe en Apache Junction. Gracias al trabajo de Bourgeois, junto con docenas de genealogistas genéticos investigadores voluntarios, Harrison recuperó su identidad. “Hay tranquilidad al haber encontrado la identidad de Melody y compartirla con su familia, pero no hay un cierre en torno a las circunstancias de su muerte”, dijo Bourgeois. "Todavía estamos buscando cómo pudo haber fallecido".

El Departamento de Policía de Apache Junction está solicitando información a cualquiera que pueda arrojar luz sobre cómo Harrison llegó a Apache Junction durante el momento de su desaparición en 1992. Cualquier detalle llamar a Silent Witness o al 480-TESTIGO.