Aborto en Arizona: recomendaciones para proteger la identidad de mujeres

ARIZONA- La procuradora de Arizona, Kris Mayes, dio información este jueves para mujeres que se han realizado un aborto en el estado.

Mayes dijo que la procuraduría tienes dos números telefónicos disponibles si consideras que se ha compartido información privada del paciente. En Phoenix puedes llamar al (602) 542 5763 y en Tucson al (520) 628 66 48.

Entre las recomendaciones que compartió la procuradora Mayes esta, salirse de aplicaciones de redes sociales, desconectarse de bluetooth, no conectarse a wifi público, no utilizar relojes inteligentes, no compartir ubicaciones y pagar con efectivo cuando se realice el procedimiento.

La información que compartió la procuradora permite a las mujeres, no dejar huella a la hora de realizarse el procedimiento, esto protegería en gran manera enfrentar procesos legales.

En Arizona, el aborto es legal hasta las 15 semanas, muchas de las mujeres que se lo realizan hasta hoy corrían el riesgo de que su información fuera usada en su contra.