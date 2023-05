Dos libros dejan a la vicepresidenta Harris más de $70,000 en regalías

WASHINGTON DC - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió más de $70,000 en regalías por 2 libros, una autobiografía y un cuento para niños, de acuerdo con una declaración financiera publicada este lunes por la Casa Blanca.

En concreto, Harris ganó $38,011 por su libro "The Truths We Hold", publicado por Penguin Publishing y $40,209 por el libro "Superheroes are Everywhere" de la editorial Philomel Books.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El primero es una autobiografía en donde narra su infancia como hija de inmigrantes, su padre de Jamaica y su madre de India, en California, y su carrera como fiscal en el estado.

El segundo, un libro para niños, ilustra como superhéroes a personajes de la vida cotidiana como profesores, padres o familiares.

Las regalías que la vicepresidenta recibió por sus libros disminuyeron considerablemente durante 2022, ya que en 2021 Harris facturó más de $300,000 por su autobiografía y unos $130,000 por el libro para niños, de acuerdo con los documentos financieros anteriores.

Junto a su esposo, Doug Emhoff, Harris declaró en 2022 unos ingresos de $456,918 y ambos pagaron $93,570 en impuestos federales, un 20.5%.

El antecesor del presidente Joe Biden, el republicano Donald Trump (2017-2021), se negó a hacer públicas sus declaraciones fiscales hasta que un comité del Congreso consiguió, tras una larga batalla legal, el aval del Tribunal Constitucional para publicarlas.

La batalla por esas declaraciones se remonta a 2019, cuando el comité de Medios y Arbitrios emitió una citación legal para acceder a esa información en el marco de su investigación sobre posibles infracciones fiscales por parte de Trump.