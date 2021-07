Fiscalía de Nueva York presenta cargos penales contra empresa de Trump y su director de finanzas

NUEVA YORK - La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y la Oficina del Fiscal General de Nueva York han obtenido en conjunto acusaciones contra la Organización Trump y su Oficial Principal de Finanzas Allen Weisselberg, dijeron a NBC News dos personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que los cargos sean revelados en la corte el jueves en Manhattan. Un representante de Trump le dijo a NBC News este miércoles que los cargos se revelarán alrededor de las 2 p.m. del jueves.

Como informó NBC News la semana pasada, los cargos se centran en un plan para pagar una compensación a Weisselberg y posiblemente a otros "fuera de los libros" de la Organización Trump.

La investigación del fiscal de distrito de Manhattan Cy Vance sobre Weisselberg, de 73 años, se debió en parte a preguntas sobre el uso de su hijo de un apartamento de Trump a bajo costo o sin costo alguno, los autos alquilados para la familia y los pagos de matrícula hechos a una escuela a la que asistían los nietos de Weisselberg.

La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, se negó a comentar. Su esposa también se negó a comentar fuera de la casa de la pareja en Manhattan el miércoles por la mañana.

Los cargos contra Weisselberg y la Organización Trump serían los primeros casos penales que surgen de la investigación de dos años liderada por el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., un demócrata que deja el cargo a fin de año.

Los fiscales han estado escudriñando los registros fiscales de Trump, citando documentos y entrevistando a testigos, incluidos miembros de Trump y ejecutivos de la empresa.

Recientemente, se reunió a un gran jurado para sopesar las pruebas y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que estaba asignando a dos de sus abogados para trabajar con Vance en la investigación criminal mientras ella continúa una investigación civil de Trump.

Los mensajes en busca de comentarios se dejaron a un portavoz y abogados de la Organización Trump.

El portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero Jason Miller, ex asesor principal del republicano desde hace mucho tiempo, consideró los cargos que se avecinan como "políticamente terribles para los demócratas".

“Les dijeron a sus locos y suplicantes en los principales medios de comunicación que se trataba del presidente Trump. ¡En cambio, su Caza de Brujas está persiguiendo a un hombre inocente de 80 años por tal vez tomar estacionamiento gratis! " Miller tuiteó, aparentemente refiriéndose a Weisselberg, quien tiene 73 años.

Trump había criticado la investigación en un comunicado el lunes, ridiculizando a la oficina de Vance como "grosera, desagradable y totalmente parcial" en su trato a los abogados, representantes y empleados a largo plazo de la empresa Trump.

Trump, en el comunicado, dijo que las acciones de la compañía eran "cosas que son una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de EEUU, y de ninguna manera un crimen" y que la investigación de Vance era una investigación "en busca de un crimen".

Trump, quien ha criticado las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, tenía programado viajar el jueves a Texas para visitar la frontera entre Estados Unidos y México.

Los abogados de la Organización Trump se reunieron virtualmente con los fiscales de Manhattan la semana pasada en un último intento por disuadirlos de acusar a la compañía. Los fiscales les dieron a los abogados una fecha límite el lunes para presentar el caso de que no se deben presentar cargos penales.

Ron Fischetti, abogado de la Organización Trump, le dijo a la AP esta semana que no había indicios de que el propio Trump estuviera incluido en el primer grupo de cargos.

"Esta semana no se presenta ninguna acusación contra el ex presidente", dijo Fischetti. "No puedo decir que esté completamente fuera de peligro todavía".

Weisselberg, un leal lugarteniente de Trump y su padre, Fred, desarrollador de bienes raíces, fue objeto de escrutinio, en parte, debido a preguntas sobre el uso de un apartamento de Trump por parte de su hijo a bajo costo o sin costo alguno.

Barry Weisselberg administraba una pista de hielo operada por Trump en Central Park.

La ex esposa de Barry, Jen Weisselberg, ha estado cooperando con la investigación y entregó montones de registros fiscales y otros documentos a los investigadores.

Allen Weisselberg ha trabajado para la Organización Trump desde 1973.

Los fiscales citaron a otro ejecutivo de finanzas de Trump, el vicepresidente senior y controlador Jeffrey McConney, para que testificara frente al gran jurado en la primavera. Según la ley de Nueva York, los testigos del gran jurado reciben inmunidad y no pueden ser acusados ​​por la conducta sobre la que testifiquen.

Los fiscales que investigan los beneficios libres de impuestos para los ejecutivos de Trump también han estado mirando a Matthew Calamari, un ex guardaespaldas de Trump convertido en director de operaciones, y a su hijo, el director corporativo de seguridad de la compañía. Sin embargo, un abogado de los Calamaris dijo el miércoles que no esperaba que fueran acusados.

"Aunque la investigación del fiscal de distrito obviamente está en curso, no espero que se presenten cargos contra ninguno de mis clientes en este momento", dijo el abogado, Nicholas Gravante.