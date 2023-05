Regalan accidentalmente su vestido de novia y la dueña está dispuesta a pagar para recuperarlo

Rebecca Nguyen estaba segura de que su vestido de novia estaba seguro en la casa de sus padres.

Sin embargo, cuando se divorciaron, de alguna manera terminó entre los artículos designados para donación. Cuando Nguyen, de Mission Viejo, California, se dio cuenta de que su padre estaba limpiando la casa antes de venderla, lo llamó de inmediato.

"Y él dijo: 'No queda nada', y yo dije: 'Oh, Dios mío'", dijo Nguyen. "Desafortunadamente, las cosas estaban siendo donadas a Goodwill, y mi vestido de novia fue donado accidentalmente con algunas de las otras cosas", agregó.

Pero Nguyen quería encontrar su vestido de novia, que fue donado a Goodwill en Brea.

"Llamamos a Goodwill de inmediato y dijeron: 'Desafortunadamente, no vendemos vestidos de novia en este lugar', dijo Rebecca".

Los esfuerzos de búsqueda de Nguyen incluyeron hacer circular una foto entre las tiendas Goodwill.

“Están ayudando. Todos los Goodwill tienen una foto del vestido y un correo electrónico con mi información. Así que estamos haciendo todo lo que podemos”, indicó.

Rebecca también está compartiendo su historia en las redes sociales.

“Publiqué, no sé, como 30 o 40 páginas de Facebook, en todas las páginas locales que puedo encontrar, ya sabes, páginas de bodas, cosas así”, explicó.

Y "un TikTok, que ya tiene como 30,000 visitas", dijo.

Los usuarios de las redes sociales le están dando sugerencias sobre cómo recuperar su vestido. “La gente está siendo realmente increíble y comparte” la historia, agregó.

Aunque Rebecca sabe que es muy difícil encontrar su vestido, lo sigue intentando.

“Hay una gran probabilidad de que alguien ya tenga el vestido, y entiendo que probablemente esté enamorado de él porque yo estaba enamorada de él, y encontrarlo en Goodwill es una gran fortuna”, dijo.

Pero Rebecca quiere que la gente sepa que “estoy de acuerdo de que quien tenga el vestido lo use en su boda. Pero, ya sabes, si pudiera pagarles para recuperarlo, eso es realmente todo lo que estoy pidiendo”.

Nguyen se casó con Jesse Sánchez en agosto de 2017 y su vestido es uno de los recuerdos más bonitos que tiene de ese día.

"Sinceramente, no pensé que estaría tan apegada a él", comparte, "pero cuando estaba buscando el vestido, me había probado tantos vestidos, y simplemente no me sentía bien en ninguno de ellos”.

“Pero luego, cuando encontré ese vestido, me lo puse y me sentí como la versión más hermosa de mí misma”, dice Rebecca.

Meses después, durante la boda, "estoy caminando para ver a mi esposo y él es un infante de marina, por lo que es bastante severo y no muestra tanta emoción, pero voy por el pasillo y él está llorando”.

Ella solo espera que esta situación "sea una historia divertida algún día, y les diga a mis hijos y nietos: 'Oh, estuve en la televisión, y fue una gran persecución, pero encontramos el vestido'".

“Estoy bastante desconsolada”, dijo Rebecca. Sin embargo, si no lo encuentra, "estaré bien".