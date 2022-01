Podrías recibir ayuda para pagar la luz y el gas: te contamos cómo presentar una solicitud

El gobierno de Joe Biden distribuye $ 4.5 mil millones adicionales en fondos para ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos a cubrir los costos de calefacción durante un segundo invierno pandémico, y los estados de clima frío reciben la mayor parte, según un desglose estado por estado publicado el viernes.

El aumento de fondos, parte del paquete de ayuda para el coronavirus del Plan de Rescate Estadounidense de $ 1.9 billones del año pasado, duplicó con creces el nivel de financiamiento normal del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, o LIHEAP.

Esos fondos representan la mayor apropiación en un solo año desde que se estableció el programa en 1981.

La Associated Press obtuvo una copia anticipada del desglose de la asignación estatal, que muestra una clara priorización de los estados de clima frío con mayores costos de calefacción.

Por ejemplo, Minnesota recibió casi $274 millones en asistencia de energía doméstica para residentes necesitados. Mientras tanto, Texas, que tiene una población cinco veces mayor, recibió solo $10 millones más. El estado de Nueva York, con una población de menos de 20 millones de personas en comparación con los 29 millones de Texas, recibió poco menos de $876 millones.

La administración del presidente Biden también anunció compromisos de siete importantes empresas de servicios públicos en todo el país para garantizar que no haya cortes para los clientes que buscan asistencia y para identificar y notificar a los destinatarios elegibles para la ayuda del gobierno.

Los nuevos compromisos, anunciados el viernes por la mañana, provienen de Atlantic City Electric, Baltimore Gas and Electric, ComEd, Delmarva Power, Pacific Gas & Electric, PECO y Pepco.

Estas se unen a otras siete importantes empresas de servicios públicos que hicieron compromisos similares a fines del año pasado.

El índice de inflación ha estado presionando a los consumidores, especialmente a los de menores ingresos y en particular, para sus necesidades más básicas.

Los precios de la electricidad y el gas natural son aproximadamente un 11% más altos que hace un año, según el índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo. Mientras que los del gasóleo para calefacción residencial han subido un 40% con respecto al año anterior, según la Administración de Información de Energía.

No obstante, esos aumentos se moderaron en los últimos meses, ya que los precios mayoristas del combustible para calefacción son casi similares a los de principios de octubre.

El programa está destinado a amortiguar el impacto de los mayores costos de energía en invierno. Pero los legisladores republicanos han dicho que el paquete de ayuda general, que fue promulgado por el presidente demócrata en marzo, ha provocado niveles más altos de inflación al inyectar demasiado dinero a la economía.

La liberación se ha coordinado con otros países, como China, India, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña, grandes consumidores de energía.

CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA PARA LA FACTURA DE ENERGÍA DOMÉSTICA

Para saber dónde solicitar asistencia federal para pagar las facturas de energía del hogar, haga clic aquí para obtener una guía de información estado por estado. También puede encontrar una lista de agencias locales que ayudan a las familias a solicitar asistencia energética al buscar su condado aquí.

Para obtener más información sobre dónde puede solicitar LIHEAP, llame al número gratuito del proyecto National Energy Assistance Referral (NEAR) al 1-866-674-6327 de lunes a viernes, de 9 a.m. ET a 7 p.m. ET. También puede enviar sus preguntas por correo electrónico a energy@ncat.org.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA EL PROGRAMA?

Cualquiera que necesite asistencia financiera para los costos de energía del hogar es elegible para este programa.

Si usted o un miembro de su familia participa actualmente en ciertos otros programas de beneficios del gobierno, como SNAP, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), puede ser elegible automáticamente.

Para ser elegible, debe tener un ingreso familiar anual (antes de impuestos) que sea inferior a las siguientes cantidades:

Límites de ingresos familiares anuales (antes de impuestos)

Tamaño del hogar * Nivel máximo de ingresos (por año) 1 $19,320 2 $26,130 3 $32,940 4 $39,750 5 $46,560 6 $53,370 7 $60,180 8 $66,990 *Para hogares con más de ocho personas, agregue $ 6,810 por persona adicional. Consulte siempre con la agencia de gestión adecuada para asegurarse de tener las pautas más precisas.

¿TODA MI FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS QUEDARÁ CUBIERTA POR EL PROGRAMA?

Probablemente no. LIHEAP no está destinado a pagar todos sus costos de energía durante el año, la temporada o incluso el mes.

En muchos estados, solo puede obtener ayuda con su principal fuente de calefacción. Por ejemplo, si su casa se calienta con gas, es probable que solo obtenga ayuda con su factura de gas, pero no con la factura de electricidad, ya que eso alimenta a otros servicios públicos. Por lo tanto, es posible que obtenga ayuda con una factura u otra.

Debido a la forma en que se distribuyen los fondos de LIHEAP, algunos estados reciben más fondos de LIHEAP que otros y pueden pagar beneficios más altos.

Los mayores beneficios se destinan a los hogares que tienen los mayores costos o necesidades de energía en el hogar, teniendo en cuenta los ingresos y el tamaño de la familia. La cantidad de ayuda que reciba dependerá de dónde viva, sus ingresos, sus costos o necesidades de energía y el tamaño de su familia.

¿PUEDE LIHEAP AYUDAR A PAGAR OTRAS FACTURAS DEL HOGAR?

No. Los fondos de LIHEAP solo pueden usarse para ayudarlo a pagar para calentar o enfriar su hogar. Generalmente, los fondos de LIHEAP no pueden usarse para pagar facturas de agua, alcantarillado o teléfono. Una excepción es cuando se usa agua para el aire acondicionado, como en un enfriador evaporativo. En este caso, los fondos de LIHEAP se pueden utilizar para pagar las facturas del agua.

¿PUEDE LIHEAP AYUDARME A REPARAR MI CALEFACCIÓN O AIRE ACONDICIONADO?

Sí. Los fondos del programa de asistencia energética se pueden utilizar para ayudar a reparar hornos o acondicionadores de aire rotos o ineficientes. Sin embargo, no todos los estados ofrecen este tipo de ayuda y los que sí tienen reglas diferentes sobre quién es elegible. Consulte con el programa de su estado o la agencia local del condado para conocer las calificaciones.