IRS hace llamado a quienes no declaran impuestos para darles su pago por COVID-19

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha procesado 159 millones de pagos de estímulo económico por un total de casi $267 mil millones. Eso incluye 120 millones de depósitos directos, 35 millones de cheques en papel y 4 millones de tarjetas de débito prepagadas.

Pero el IRS aún no termina con la entrega del auxilio económico, ya que el monto aprobado por el Congreso era de más de $300 mil millones.

Millones estadounidense de bajos ingresos y otras personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos aún pueden obtener el cheque. Esas personas deben registrarse mediante la herramienta Non-Filers en el sitio web del IRS.

La agencia tributaria dijo que algunos no declarantes no se registraron debido a la confusión relacionada con una versión inicial de la Ley CARES.

Hayas o no hayas declarado impuestos, puedes verificar el estatus de tu dinero en la herramienta Get My Payment.

En la versión de marzo, propuesta en el Senado, los contribuyentes necesitaban estar trabajando o recibiendo ingresos del Seguro Social o de pensiones para beneficiarse del cheque de ayuda. Sin embargo, la versión final y decretada de la Ley CARES no requiere ingresos del trabajo ni la presentación de una declaración de impuestos para reclamar el auxilio económico.

Los contribuyentes con poco o ningún ingreso que en general no están obligadas a presentar una declaración de impuestos deben registrarse pronto para recibir un pago.

La herramienta Non-Filers permanecerá disponible durante el verano y el otoño. Sin embargo, para recibir el pago antes de fin de año, es requerido registrarse antes del 15 de octubre.