Aún trabaja: doctora de 102 años ofrece consejos simples para una vida prolongada

La Dra. Gladys McGarey define a jóvenes a cualquier persona menor de 99 años.

A los 102 años todavía trabaja como médico consultora, hace ejercicio todos los días y vive de manera independiente en su casa en Scottsdale, Arizona.

Como médico y pionera de la medicina holística, McGarey tiene mucha sabiduría para compartir después de una larga vida que ha brindado mucha alegría, pero también muchos contratiempos en el camino.

ALGUNOS DE SUS CONTRATIEMPOS A LO LARGO DE SU VIDA

Es sobreviviente de cáncer, soportó la muerte de una hija y se divorció cuando tenía casi 70 años.

La ruptura ocurrió después de que su esposo de 46 años y compañero de la clínica la dejaran para estar con otra mujer, una de las fases más difíciles de su vida, escribe en su nuevo libro, “The Well-Lived Life: A 102-Year-Old Doctor's Six Secrets to Health and Happiness at Every Age.”

Ante los retos, para superarlos dice: “Simplemente no te quedes atrapado en ellos. Es una cuestión de elección: ¿Qué elijo? Elegí no estar atrapado en el dolor y el sufrimiento. Me dolió y no me gustó”, le dice McGarey a TODAY.com.

“Llega un punto en el que simplemente no vale la pena dedicar más tiempo a eso. Tengo la energía para hacer algo que sea creativo y sacarme de eso y seguir adelante”.

ESTOS SON ALGUNOS TIPS DE VIDA QUE NOS DA

1. Todo es tu maestro: Después de su doloroso divorcio, McGarey encontró sanación y alegría al comenzar una nueva práctica médica holística con su hija, lo que le dio un propósito a su vida. Llamó a la experiencia “un gran maestro” que la ayudó a encontrar su propia voz como doctora y mujer.

2. La vida necesita moverse: Se refiere a un un nivel mental, espiritual y físico. Todos tenemos lo que McGarey llama "jugo": la energía de la vida, la satisfacción y la alegría, que debe dirigirse hacia donde quieres estar y cómo quieres sentirte, dice ella. Esta energía tiene que moverse, pero es natural que las personas se atasquen de vez en cuando, como se sintió McGarey durante su divorcio. Cuando eso sucede, la vida no fluye como debería o podría, señala.

3. Encuentra lo que funciona para ti: McGarey cree que la dieta y el ejercicio son importantes para la buena salud y la longevidad, pero no recomienda ninguna forma particular de comer o mantenerse activo. La tatarabuela dice que come lo que quiere comer, incluyendo pastel de chocolate y una hamburguesa ocasional. Ella no bebe alcohol y no fuma. Sin embargo, dice “La persona individual tiene que vivir su propia vida individual, así que cuando encuentres lo que funciona para ti, bendícelo, utilízalo y trabaja con ello”.

4. Estás aquí por una razón: Cada uno de nosotros es especial, capaz de amar y ser amado, agrega, señalando que el amor es el tema central de toda su vida. Ella considera que el amor es la medicina más poderosa. “Realmente creo que cada uno de nosotros tiene un propósito aquí”, dice McGarey. “Es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad encontrar eso dentro de nosotros mismos”.

5. Puedes mejorar a medida que tu cuerpo envejece: Eso puede parecer contrario a la intuición, pero McGarey cree que cada año que pasa te conecta más con tu propósito, escribe en su libro. A sus 102 años, tiene un plan de 10 años para crear una aldea para la medicina viva donde las personas puedan "reunirse para practicar el bienestar".

“Me siento saludable. Me siento más fuerte en aspectos de mi ser que no tenía cuando era más joven. Así que lo llamo envejecer hacia la salud: encuentra lo que te hace feliz y hace felices a otras personas y ve por eso”, afirmó.

Conoce la historia completa que apareció por primera vez en TODAY.com.