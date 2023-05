Con todo y andador: anciana de 77 años se casa consigo misma en el altar

Dorothy "Dottie" Fideli de 77 años caminó por el altar el fin de semana pasado y celebró su amor por alguien que ha estado ahí para ella siempre: ella misma.

Fideli, quien es residente de O'Bannon Terrace Retirement Community en Goshen, Ohio, se casó el 13 de mayo en una emotiva y simbólica ceremonia rodeada de familiares y gente cercana a ella.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Dije, sabes qué, he hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo mismo”, dijo Fideli a TODAY.com.

Rob Geiger realizó la ceremonia frente a los amigos y familiares de Fideli. (Donna Pennington)

Fideli le pidió a Rob Geiger, el administrador de la propiedad de su casa de retiro, que realizara la ceremonia. “Entré aquí y le dije a Rob, le dije: 'Rob, te vas a casar conmigo'”, recordó Fideli.

"Él dijo: '¿Tú qué?'" Tan pronto como Fideli explicó lo que quería hacer, Geiger aprovechó la oportunidad para honrar a una mujer que siempre ha brindado tanta alegría a otras personas.

“Es una mujer increíble y está llena de vida”, dijo a TODAY.com. “Ella siempre ha pensado en los demás”.

Su hija cocinó y se encargó de los preparativos de la boda, junto con otros toques especiales.

Cuando Fideli tuvo por primera vez la idea de casarse, pensó que podría ser solo uno de los gestos que simplemente hacía para animar a otras personas en su casa de retiro.

“Hago algunas cosas locas por aquí solo para hacer reír a la gente”, dijo. “Cuando los veo a todos deprimidos, me pongo uno de mis conjuntos, me visto y bajo, y sonríen”.

Fideli dijo que una vez pensó que sería "demasiado tarde" para tener una gran boda. (Donna Pennington)

La boda terminó siendo un momento emotivo para todos.

Fideli una vez se casó en 1965. Sin embargo, nunca tuvo una boda formal.

Ella dijo que ella y su exesposo intercambiaron sus piezas y después de la ceremonia, “él se fue a trabajar y yo me fui a casa”.

“Estoy en un punto de mi vida en el que ahora se trata de mí”, dijo. “Todos mis hijos están bien, y mis nietos, uno de ellos va a tener un bebé… y tengo un par de trillizos que se graduaron de la universidad. Entonces, es mi turno de hacer lo que quiero hacer”.

Asimismo, tras ayudar a otros, Fideli ahora está dispuesta a seguir cumpliendo sus propios sueños.

Conoce la historia completa que apareció por primera vez en TODAY.com.