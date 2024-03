En shock: en inédita nominación, solo dos habitantes de La Casa de los Famosos están a salvo

Una noche inédita, una gala de nominación que salió de lo acostumbrado terminó con 12 de los 14 habitantes que están en la antesala de salir el lunes de La Casa de los Famosos y perder la oportunidad de ganar el maletín con $200,000.

"Después de reiteradas advertencias de La Jefa durante estas siete semanas, los habitantes de La Casa de los Famosos siguen con pláticas que están al límite o que incluso exceden el reglamento que rige La Casa de los Famosos.

"Me refiero a pláticas en las que explícitamente arreglan sus votos", anunció Nacho Lozano, conductor de las galas junto a Jimena Gállego, al iniciar el show de este jueves.

Aclaró que una cosa son las estrategias, en las que conversen quién parece fuerte o débil, y otra muy distinta es reunirse dos o más habitantes y acordar a quien hay que nominar, que fue lo que pasó en esta semana.

"Ni Lupillo, ni Cristina ni Adame están documentados en las pruebas que les estamos presentando esta noche. Son los únicos tres habitantes que quedarían fuera de las conversaciones al límite del reglamento a los ojos de La Jefa", precisó Nacho antes de leer un comunicado sobre el tema.

En el documento se anunció que si un habitante cumple exactamente cómo acordó será sancionado de forma doble: se le anulan los votos emitidos y quedará automáticamente nominado; si lo hace de forma parcial, solo se anularían los votos que dio.

¿QUIÉNES ESTÁN NOMINADOS?

En un principio, Alfredo, Lupillo, Clovis, Cristina y Guty recibieron nominaciones válidas, es decir, los votos recibidos no estaban comprometidos.

Sin embargo, un par de ellos, Clovis y Guty, también recibieron sanción y pasaron a formar el gran grupo de habitantes que fueron castigados por La Jefa.

Al final, las nominaciones completas fueron para Robbie, La Melaza, La Divaza, Clovis, Alana, Cristina, Aleska, Guty, Ariadna, Maripily, Lupillo y Adame.

Romeh se salvó de las sanciones al ser el líder semanal y gozar de total inmunidad; mientras que La Bronca solo recibió la anulación de sus votos porque cumplió el complot de forma parcial.

LAS REACCIONES

"¿Qué pasó? No es ninguna broma", respondió Nacho Lozano ante las risas de algunos que pensaron que todo era un juego. "Me imagino, habitantes, que no les salen las cuentas. Me imagino, habitantes, que los números, el reparto, su memoria no cuadra con el resultado de La Jefa.

"Tal vez lo que les voy a presentar les aclare, tal vez lo que van a ver a continuación les explique, les dé una respuesta a sus dudas", les dijo Nacho antes de dejarlos con los videos que muestran el complot en que incurrieron.

¿CÓMO VOTAR PARA EVITAR QUE SALGA TU FAMOSO FAVORITO?

Este viernes, Romeh, como líder de la Casa, deberá batirse en un duelo con quien resulte ganador en una competencia para mantener su derecho a salvar a alguno de los 12 nominados. Después, todo quedará en manos del público.

Presiona aquí para salvar a tu favorito. Los fans pueden votar cada jueves después que los nominados son anunciados en el programa, hasta aproximadamente la 1am. Los viernes, desde las 7pm hasta la 1am. Los domingos desde el inicio de la gala hasta la 1am.

Los lunes -día de eliminación- hay una ventana de votación durante el programa en vivo.

