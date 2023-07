Las dos canciones en español favoritas de Barack Obama este verano

WASHINGTON DC - "La bebé (remix)", de los mexicanos Peso Pluma e Yng Lvcas, y "Vampiros", de la española Rosalía junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, forman parte de las canciones favoritas de este verano del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017).

El demócrata ha convertido en una tradición en el país compartir una "playlist" con sus canciones favoritas para la temporada veraniega.

Esos artistas hispanos entraron en su lista de 42 canciones, que incluye a cantantes famosos entre los jóvenes estadounidenses como Ice Spice o SZA, pero también voces más tradicionales como Ella Fitzgerald o Bob Dylan.

"Como hago cada año, aquí están algunas de las canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo nuevo y lo viejo", escribió Obama en un tuit presentado su selección.

"Tengo ganas de saber qué me he perdido", dijo a sus seguidores.

"La bebé (remix)" ayudó a consolidar a Peso Pluma como uno de los fenómenos del momento, siendo una de las dos canciones del artista que se colocó entre las más escuchadas de Spotify a nivel mundial el pasado abril.

Por su parte, "Vampiros" forma parte del EP "RR" lanzado por Rosalía y Rauw Alejandro, en donde expusieron su romance.

La lista de Obama está encabezada por "Who Told You" de los raperos J. Hus y Drake, e incluye también clásicos como "Unchained Melody", de The Righteous Brothers, y "Cry Me A River", de Ella Fitzgerald.

Además de música, el exmandatario también publicó una lista de los libros que está leyendo este verano, que incluyen una mezcla de novelas y obras de no ficción, que tratan temas como la raza en EEUU y la desigualdad económica.

Entre los títulos, están "King: A Life", una biografía del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr., escrita por Jonathan Eig y la novela "Birnam Wood", de la escritora neozelandesa Eleanor Catton, que habla sobre la lucha de activistas por el medio ambiente en su país.

A su vez, el exmandatario destacó en la lista de 9 obras, el libro "Poverty, by America", del ganador del Pulitzer Matthew Desmond, que analiza la desigualdad económica y social en EEUU.