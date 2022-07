Estrella de la WNBA se declara culpable en Rusia por cargos de posesión y tráfico de drogas

MOSCÚ, Rusia - La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, acusada en Rusia de posesión y contrabando de drogas, se declaró este jueves culpable ante un tribunal de Moscú.

La deportista, que se sirvió de un traductor durante la sesión del Tribunal de Jimki, admitió todos los cargos, aunque señaló que no tenía la intención de cometer un delito, según la agencia Interfax. La abogada de la jugadora de la WNBA confirmó la información a NBC News.

Griner expliсó la presencia de aceite de cannabis en su equipaje con la premura con que empacó sus maletas para viajar a Rusia.

La siguiente vista del juicio, en la que se espera la sentencia, se celebrará el próximo 14 de julio.

En la sesión de este jueves la corte tomó declaraciones a dos testigos de la acusación que participaron en el registro de las pertenencias de la atleta en la aduana rusa.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, Elizabeth Rood, entregó a la basquetbolista una carta del presidente Joe Biden, según declaró a la prensa.

"Logré conversar con la señora Griner en la sala del tribunal. Me dijo que se alimenta bien, tiene la posibilidad de leer libros y aseguró que, tomando en cuenta las circunstancias, todo le va bien. Lo más importante es que logré entregar a la señora Griner una carta del presidente Biden y ella logró leer esa carta", afirmó.

EL PRESIDENTE BIDEN SIGUE DE CERCA EL CASO DE BRITTNEY GRINER

El mandatario estadounidense telefoneó este miércoles a la familia de Griner, después de que recibiera numerosas críticas por no haber respondido antes a una carta que le envió la deportista el lunes.

Según la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, conversaron por teléfono con la esposa de Griner, Cherelle, para garantizarle que están trabajando para liberar a su pareja lo antes posible, así como a otros estadounidenses arrestados "injustamente" en Rusia.

Biden leyó también a Cherelle el borrador de la carta que le escribió a Griner.

Por su parte, Rusia acusó a EEUU de crear ruido mediático en torno a este caso y señaló que esto no ayuda a las negociaciones entre ambos países para un intercambio de presos.

"Tenemos mecanismos de negociación de estos temas establecidos desde hace tiempo. Comprendemos los intentos de la parte estadounidense de atizar esta situación, hacer ruido en el espacio público, pero no ayudan a la solución práctica de este asunto", declaró el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.

El alto representante diplomático ruso recordó que el proceso contra Griner no ha concluido y mientras no haya un veredicto de un tribunal, "no existe ninguna base formal" para hablar de próximos pasos.

Según Ryabkov, la persistencia con la que EEUU califica como "personas retenidas" a sus ciudadanos condenados o procesados en Rusia, "refleja la falta de deseo de Washington de asumir la realidad de un modo adecuado".

"Es bastante difícil dedicarse a una negociación detallada de cualquier tipo de intercambio" entre presos de ambos países en el contexto de tantas acusaciones, ruido mediático y en las redes creado por EEUU.

El viceministro de Exteriores ruso subrayó que lo que verdaderamente ayudará a Griner no son las comunicaciones de Biden, con sus familiares, "sino una atención seria por parte de EEUU de las señales que reciben de Rusia, de Moscú, por los canales especializados".

LOS DETALLES DEL ARRESTO DE BRITTNEY GRINER

La deportista, de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con EEUU, fue detenida en febrero en el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertenencias aceite de cannabis.

Seguidamente, la basquetbolista, fue arrestada por posesión y contrabando de drogas y se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

Previamente, se supo que Rusia y EEUU negocian el canje de la jugadora por el comerciante de armas ruso Viktor Bout, conocido como el "mercader de la muerte" y que cumple condena en una prisión estadounidense.

But cumple 25 años de cárcel, entre otras cosas, por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas.

Recientemente, Rusia y EEUU intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantin Yaroshenko, sentenciado en EEUU a 20 años por contrabando de drogas.