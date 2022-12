Copa Mundial 2022: Croacia y Marruecos juegan por el tercer puesto

Este sábado, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Croacia se enfrenta a Marruecos en el estadio Khalifa International, en Doha, por el tercer puesto del campeonato.

En el penúltimo encuentro del Mundial, Croacia -que fue superada en semifinales por Argentina- disputará ese sitio con Marruecos, que llega de perder con Francia, en el partido que comienza a la 10 a.m. ET / 9 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Croacia y Marruecos acariciaron la oportunidad de disputar la final de la Copa Mundial en Catar y ahora se enfrentarán el sábado por la “gloria” del tercer lugar de la competición.

El delantero croata Andrej Kramarić descartó la idea de que el tercer puesto en un Mundial no sirve de nada y el encuentro se jugará en el estadio Internacional Khalifa.

“Me parece que si preguntan eso a los jugadores marroquíes no creo que lo vean de esa manera”, afirmó Kramarić.

“Jugarán a muerte porque el ganador de una medalla en una Copa Mundial se vuelve héroe inmortal en su país. Es lo mismo que haremos nosotros”.

Con todas las probabilidades en contra, Marruecos se convirtió en el primer equipo africano que alcanza las semifinales de una Copa del Mundo.

Pero los Leones de Atlas fueron eliminados por la campeona defensor, Francia, que los derrotó 2-0 el miércoles.

Croacia, que alcanzó la final en Rusia en 2018, fue echada de la competición por Argentina, que la goleó el martes 3-0.

“Ocho de nosotros desde Rusia sabemos lo que es ganar una medalla en la Copa Mundial y tenemos muchos jugadores que no han tenido esa vivencia; nos encantaría que la experimentaran porque es algo que queda en uno el resto de su vida”, declaró Kramarić.