YMCA ofrece 1,000 clases de natación gratis del 17 al 21 de mayo

PHOENIX- Como parte del Mes Nacional de la Seguridad del Agua, la YMCA del Valle del Sol ofrece lecciones gratuitas de natación con el fin de crear conciencia en la comunidad sobre la prevención de ahogamientos.

Los primeros 1,000 inscritos en las 10 piscinas de Valley of the Sun YMCA obtendrán una semana de clases de natación gratuitas durante las semanas del 17 al 21 de mayo. Esta iniciativa es parte del programa Safety Around Water de Y para educar a los padres sobre la importancia de las habilidades acuáticas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

En los últimos años, los condados de Maricopa y Pinal informaron que 36 niños menores de 5 años estuvieron involucrados en accidentes relacionados con el agua.

La investigación indicó que el ahogamiento es la principal causa de muerte accidental en niños de 0 a 4 años de edad y es la segunda causa principal de muerte accidental en niños de 5 a 14 años de edad. Sin embargo, el riesgo podría reducirse tomando clases formales de natación y seguridad en el agua.

Durante las lecciones, los niños aprenderán a cómo responder si se encuentran en situaciones inesperadas en el agua, a prevenir el ahogamiento, la seguridad que deben practicar en el agua para que disfruten de la natación por toda su vida.

Además, la YMCA distribuirá 13,000 etiquetas Water Watcher proporcionadas por SRP en inglés y español en escuelas locales, organizaciones asociadas y Ys para aumentar la conciencia sobre la seguridad en el agua este verano.



Para obtener más información y encontrar una sucursal cerca de usted, visite valleyymca.org.