Voluntarios recorren el desierto en protesta por las leyes migratorias del gobierno federal

TUCSON - Más de 40 voluntarios recorren el desierto de Arizona con la intención de crear conciencia sobre las políticas migratorias y las muertes de migrantes al cruzar la frontera.

A pesar de que las altas temperaturas alcanzaron los 90 grados, los voluntarios no dudaron en iniciar la caminata de 10 millas a las 4 de la mañana y terminar a la 1 de la tarde.

“Y lo hago porque es lo correcto a hacer porque todavía hay mucha gente que está padeciendo la muerte en el desierto”, dijo la voluntaria Natividad Cano.

Hoy es el vigésimo aniversario de caminar por el desierto en recuerdo de hombres y mujeres que perdieron la vida al caminar por el desierto en busca de un futuro mejor.

La iniciativa de esta caminata es protesta por la presencia militar en la frontera impuesta por el gobierno que ha obligado a miles de migrantes a tomar peligrosas rutas alternas.

Al final del recorrido se puede ver el cansancio en los rostros y pies de los voluntarios, experiencia que viven los migrantes al cruzar la frontera.

“En dos ocasiones yo me espiné y rápido me ayudaron pero ellos no tienen esta ayuda, no paran tienen que seguir”, dijo Alma, una voluntaria que participa por primera vez.

Hoy es el cuarto día de caminata y los voluntarios están cerca de “three Points”, un punto cercano en la frontera donde dormirán y mañana continuarán el viaje con la esperanza de llegar el domingo a Tucson y así completar 75 millas.