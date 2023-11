Conmovedor relato: Una mujer en Phoenix no puede regresar a México a despedirse de su madre

ARIZONA - Una mujer en Arizona cuenta el difícil momento que atraviesa luego de que a su madre le diagnosticaron cáncer y no puede ir a México a despedirse de ella, todo por temas migratorios.

Francelia Lugo, migrante mexicana en Arizona, dice estar triste ya que en esta época de celebraciones donde se reúnen familiares no puede estar al lado de su madre.

Lugo indica que los médicos le dijeron que el tumor maligno se está diseminando por el cuerpo de su madre, dándole menos posibilidades de vida.

“Y es que lo que comenzó como un tumor maligno, hoy se propaga por todo el cuerpo de la señora Elia y asegura médicos ya no dan esperanza de vida”, dijo Lugo.

Lugo no cuenta con documentos legales y por ese motivo no puede salir del país a pasar los últimos días con la persona más importante en su vida.

“Me siento a veces hasta mala hija porque no me voy, pero también sé que si me voy no puedo ayudarla de ninguna manera y estando aquí el dinero que pueda mandarle a ella le duerme mucho allá”, agregó.

El abogado de migración Yasser Sanchez dijo que la situación de Lugo es complicada al no tener un estatus migratorio legal.

“No puedes pedir un permiso para salir del país al menos para que tengan una petición afirmativa pendiente como ajuste de estatus en ese caso si te pueden dar una visa humanitaria rápida para salir del país”, indicó.

A pesar del dolor, Lugo no pierde la fe en volver a ver a la persona que la motiva a seguir hoy.

“No pierdo la fe porque he tratado y buscado y puesto todo de mi parte para que ella esté bien”, dijo.

Lugo busca una organización o patrocinador que pueda traer a su madre, para poder tratarla desde el otro lado del muro.