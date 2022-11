Expresidente Bill Clinton en campaña por Henry Cuellar en Laredo

El expresidente Bill Clinton se encuentra en plena campaña política apoyando a dos políticos de Texas, Henry Cuellar y Michelle Vallejo, quienes aspiran a ocupar un cargo en el Congreso de Estados Unidos, el primero por el Distrito 28 y la segunda por el Distrito 15.

Durante la mañana de este lunes 7 de noviembre, Clinton primero estará en Laredo pidiéndole a los electores que salgan a votar este próximo 8 de noviembre, día de los comicios de medio término, por Cuellar y durante la tarde hará lo propio por la candidata Vallejo en Edinburg, Texas.

Clinton tiene previsto presentarse en Edinburg el lunes a las 3:30 p.m. para un evento titulado "Get Out the Vote" junto con Vallejo, según un comunicado de prensa de su oficina.

La candidata por el distrito 15 promete honrar el legado de su madre que falleció a causa de la esclerosis múltiple y luchar por "un futuro mejor para todas las familias de Texas".