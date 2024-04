Telemundo Arizona te invita a eventos del Día del Niño en Phoenix y Tucson

ARIZONA - El equipo de Telemundo Arizona estará participando en cuatro eventos por el Día del Niño tanto en Phoenix como en Tucson e invita a la comunidad a asistir a estas actividades que se llevarán a cabo del 25 al 28 de abril.

Los siguientes eventos se llevarán a cabo el:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Jueves 25 de abril: Torneo de Golf Swing for Mexico en Maryvale

Te invitamos a no perderte la cobertura especial del torneo anual de golf organizado por el Consulado de México en Phoenix “Swing for Mexico”, el cual busca recaudar fondos para beneficiar a dos importantes programas. Lo esperamos este jueves en nuestro noticiero a las 11 a.m.

Sábado 27 de abril: Festival del Dia del Niño en el sur de Phoenix

Los invitamos este sábado desde las 9 a.m. al evento del Día del Niño en Greenfield Academy en el sur de Phoenix. Habrá actividades y juegos para niños, feria de salud, música en vivo, sorteos y puestos de comida. Es un evento gratuito para toda la familia y no olvides pasar por la carpa de Telemundo Arizona para tener la oportunidad de ganar un premio y conocer a nuestro equipo de promociones.

Sábado 27 de abril: Festival del Dia del Niño en Tucson

Este sábado a partir de las 10 a.m. los esperamos en el Festival del Día del Niño en el Museo de los Niños de Tucson. La entrada es gratuita y está abierta a recursos de salud, vacunas, actividades para niños, comida y música en vivo. Telemundo 40 Tucson es un orgulloso patrocinador de este evento.

Domingo 28 de abril: Feria del Condado Pima en Tucson

La Noche de Telemundo regresa a Tucson y esta vez con La Banda el Recodo. Tenemos una cita este domingo, no te pierdas nuestra cobertura especial en vivo de la Feria del Condado de Pima por el Noticiero Telemundo Arizona a las 5 pm. Si tienes la oportunidad de ir, no olvides pasar por la carpa de Telemundo Arizona para tener la oportunidad de ganar un premio y conocer a nuestro equipo de promociones. Estaremos ubicados en la entrada principal. Nos vemos este domingo en Tucson.