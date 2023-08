Protección en línea: policía de Phoenix aconseja a los padres que no compartan la información de sus hijos

PHOENIX - Muchos distritos escolares han iniciado clases el miércoles 7 de agosto y como es costumbre, muchos padres publican fotos del primer día de clases de sus hijos, pero ¿cuál es el riesgo de esta práctica?

El publicar información personal en las redes sociales puede facilitarle el trabajo a quienes pretenden aprovecharse de eso, es por eso que las autoridades emiten esta advertencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Hay algunos peligros, que no con malas intenciones, que están poniendo en el público. Está demostrando estas fotos a gente que sí está pues persiguiendo a niños”, dijo el sargento de la policía de Phoenix Phil Krynsky.

En Twitter, la policía de Phoenix compartió un aviso de información que no debe publicarse para evitar que los depredadores localicen a los menores.

Algunos de ellos incluyen:

La edad del estudiante

El nombre del maestro/a o amigos

El nombre de la escuela al que asiste

Además, las autoridades aconsejaron a los padres que adviertan a sus hijos que no hablen con extraños y que siempre les digan quién los va a recoger.

“Si hay alguien que lo va recoger que no es usted, asegure de avisarle. Simplemente para que sepan si alguien viene que no conocen, que no vayan con esas personas”, agregó el sargento Krynsky.