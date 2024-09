Propuesta 138: ¿Cómo cambiaría el sistema de propinas de Arizona?

PHOENIX - En las próximas elecciones de noviembre, los votantes podrán decidir cuánto deben pagar los restaurantes a los trabajadores que reciben propinas en virtud de una medida electoral.

La Propuesta 138 permitiría a los restaurantes y bares pagar a los empleados un 25% menos en propinas que el salario mínimo.

Los trabajadores de restaurantes ya se han pronunciado y han expresado su desaprobación.

“Siento que no alcanzaría el sueldo y pues las propinas muchas veces hay días en los negocios que no son tan buenos y no está la temporada alta”, expresó Carolina Ramírez, una mesera del valle.

Wesley Andujar, propietario de un restaurante, comentó cómo esta medida afectará su negocio.

“Va a afectar a los empleados y nuestros negocios van a tener más problemas consiguiendo empleados nuevos”, dijo Andujar.

La ley actual establece que las empresas pueden pagar a los empleados que reciben propinas hasta $3 por hora menos que el salario mínimo si, al sumar las propinas, el empleado recibe al menos el salario mínimo por todas las horas trabajadas.

Dan Bogert, de la Asociación de Restaurantes de Arizona, quien está a favor de la propuesta, menciona el principal cambio de esta medida.

“Entonces, no estamos hablando de tomar lo que alguien está haciendo y hacerlo un 25% menos, estamos tomando la estructura actual y la estamos modernizando marcándole un porcentaje”, agregó Bogert.

Sin embargo, para Jamer Barton de Raise the Wage Arizona, esta medida sólo dañaría los bolsillos de los trabajadores.

“La Proposición 138 es un recorte salarial para los arizonenses que más trabajan, eso es todo, la Propuesta 138 hace una cosa: reduce los salarios que se les puede cobrar a los meseros”, agregó

Esta propuesta está en la boleta para las próximas elecciones de noviembre y, si se aprueba, la Propuesta 138 entraría en vigor en el año fiscal 2026.