Peligro en las calles: carreras ilegales provocan disturbios en la comunidad de Tucson

TUCSON - Las calles de Tucson se están convirtiendo en escenario de carreras ilegales, peleas y disturbios, una situación preocupante para la comunidad.

Uno de los incidentes reportados fue en la intersección de Drexel Road y 12th Street, donde un vehículo robado fue incendiado.

Trisha Saucedo, quien vive a pocas millas del incidente, era la dueña del automóvil, que según ella fue robado de su casa.

¿Por qué? ¿Qué querías hacer? ¿Por qué me hiciste esto? No entiendo qué conseguisteis quemando mi vehículo:, expresó Saucedo.

Saucedo, madre soltera de dos hijos, dijo que el vehículo en llamas era su único medio de transporte.

“En este momento no tengo forma de transportarse para llevar y traer a mis hijos del colegio y los dos últimos días no han asistido”, añadió.

La policía de Tucson confirmó que respondieron a una carrera de autos ilegal la madrugada del sábado entre la calle 12 y Drexel Rd., donde localizaron el vehículo quemado de Saucedo.

Dos jóvenes de Phoenix, de 19 y 18 años, fueron arrestados por participar en carreras de autos ilegales entre las calles Silverbell y Goret en las que participaron más de 100 personas.

Julio Cesa, dueño de un negocio cerca del incidente, expresa su preocupación por este tipo de eventos que se están generando.

“No se vale, no se vale son jóvenes que no tienen educación no se que les pasa a esta juventud hoy”, agregó.

Este año, la policía de Tucson adquirió cámaras, lectores de matrículas y otras tecnologías para combatir las tomas de calles y las carreras ilegales, pero a pesar de sus esfuerzos, el problema continúa.

Las autoridades han confirmado que la mayoría de las personas involucradas en estas carreras ilegales son jóvenes y alientan a la comunidad a denunciar estos incidentes llamando al 88-CRIME.