“Puro cuento”: presidente de México arremete contra la barrera de boyas en Texas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, catalogó como acciones "publicitarias muy vulgares" la colocación de boyas en el río Grande, la iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, para dificultar el cruce de inmigrantes indocumentados por dicho cuerpo de agua.

"Mire no hay que hacer mucho. Nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas (Greg Abbott). Ni por los legisladores republicanos que apoyan esas medidas que dicho sea de paso son acciones publicitarias muy vulgares", dijo.

Esa precisamente fue la contestación de López Obrador cuando en la conferencia de prensa conocida como La Mañanera un periodista le preguntó qué medidas estaría impulsando el Gobierno de México ante la instalación de la barrera acuática.

El mandatario mexicano aseveró que estas acciones del gobernador texano son para “engañar al pueblo estadounidense, a los texanos de que ellos sí son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes que son los que traen o llevan la droga a Estados Unidos”.

Señaló que eso es “puro cuento, pura mentira”.

Las boyas a las que se refiere el presidente de México estarán ancladas en el río y forman parte de un esfuerzo multimillonario de Abbott para asegurar la frontera. Una vez instalada, cubrirán áreas de alrededor de 1,000 pies.

OTRO PELIGRO QUE PUEDE SER MORTAL

Sin embargo, defensores de los inmigrantes han destacado que la colocación de boyas en el río puede tener el efecto de propiciar más muertes a las que ya se registran debido a ahogamientos. Tan reciente como este fin de semana otro cadáver fue sacado de aguas del río Grande, en el área de Roma.

Anterior a eso, el 3 de julio, precisamente en el área de Eagle Pass agentes de la Unidad Táctica Marina recuperaron de las aguas del río Grande a cuatro cadáveres, entre ellos el de un infante. Los cuerpos fueron descubiertos en un periodo de 48 horas y se presume que murieron ahogados, posiblemente mientras cruzaban el río. Se desconoce la identidad de los fallecidos, ya que ninguno poseía documentos de identidad.

"Lo que va a resultar es probablemente en más personas perdiendo sus vidas. Así que no vemos cómo esto es algo humano que una persona quisiera implementar", dijo Joaquín García, de la organización LUPE, a Telemundo 40.

Otra persona que ha llamado la atención por el potencial efecto negativo que esta iniciativa puede tener sobre los inmigrantes es el Beto O'Rourk, quien fuera su contrincante político en las pasada elecciones a la gobernación de texas, celebradas el pasado noviembre de 2022.

O'Rourk además cuestionó en un tuit dónde está la administración del presidente Joe Biden mientras Abbott continúa poniendo "boyas y redes en medio del río Grande, casi con toda seguridad ilegal y aumenta la probabilidad de ahogamiento además del daño ecológico. La idea fue tan mala que incluso fue rechazada por la administración Trump", expresó el político en su cuenta de Twitter.

Pero estas no son las únicas objeciones que enfrentan las boyas de Abbott. El pasado viernes la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que México enviará un equipo de inspección al río Grande para ver si parte de la barrera se extiende hacia el lado mexicano del río, informó The Associated Press.

Incluso Bárcena añadió, según la agencia de noticias, que si las boyas impiden el flujo del agua se violarían los tratados que exigen que el río permanezca sin obstáculos. México ya ha pedido que se retiren las barreras.