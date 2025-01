“Me estoy mareando”: relata pasajero que queda atrapado en Waymo que daba vueltas en estacionamiento

SCOTTSDALE- Un residente de Los Ángeles casi pierde su vuelo de regreso a casa la semana pasada, todo porque, según mostró en un video, el taxi autónomo Waymo en el que venía a bordo para llegar al aeropuerto no dejaba de dar vueltas en círculos en un estacionamiento.

Mike Johns se dirigía a casa desde Scottsdale, la semana pasada, cuando se subió a un Waymo para dirigirse a un aeropuerto Sky Harbor. Lo que sucedió después se sintió como un paseo en Disneylandia.

"¿Por qué esta cosa está dando vueltas en círculo? Me estoy mareando", dijo Johns en un video publicado en las redes sociales.

Johns dice que quedó atrapado dentro del auto mientras giraba en círculos en el estacionamiento. No solo no pudo detener el auto, sino también tuvo problemas al comunicarse con el servicio de atención al cliente con el que estaba hablando por teléfono mientras continuaba dando vueltas.

"Está dando vueltas en círculos en un estacionamiento. Tengo el cinturón de seguridad puesto, no puedo salir del auto ¿Qué está pasando?", dice Johns en el video.

El representante de Waymo finalmente pudo controlar el auto después de unos minutos, lo que le permitió llegar al aeropuerto justo a tiempo para tomar su vuelo de regreso a Los Ángeles.

Johns asegura que hubo falta de empatía del representante que intentó ayudarlo, además del hecho de que no está seguro de si estaba hablando con un humano o con una aplicación de Inteligencia Artificial.

“Mi lunes estuvo bien hasta que me subí a uno de los coches "sin humanos" de Waymo. Me subí, me abroché el cinturón (la seguridad es lo primero). Este vehículo autónomo dijo al diablo con el GPS, el coche dio vueltas en círculos, ocho vueltas”, publicó Johns en el video.

“¿Alguien está haciendo una broma? ¿Este coche ha sido hackeado? Parecía una escena de una película de ciencia ficción. Mi experiencia con Waymo fue horrible”, añadió.

Johns, quien irónicamente trabaja en la industria tecnológica, dice que le encantaría ver qué servicios como Waymo tengan éxito, pero no tiene planes de subirse a un vehículo hasta que esté seguro de que los problemas se hayan solucionado.

Hasta el momento Mike Johns asegura que sigue esperando que alguien de Waymo se ponga en contacto con él para tratar sus inquietudes, algo que aún no ha sucedido a pesar de la gran atención que ha atraído su vídeo desde la semana pasada.