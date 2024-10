Votación anticipada en Maricopa: Más de un millón de boletas electorales devueltas

PHOENIX – El Departamento de Elecciones del condado Maricopa reportó que se han devuelto más de un millón de boletas anticipadas en el condado Maricopa para las elecciones generales.

El registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer, publicó en redes sociales las cifras a una semana del día de las elecciones.

Richer dijo que hasta el martes por la mañana, 405.026 son boletas corresponden al partido republicano, 326.132 al demócrata y 222.407 de votantes independientes.

Maricopa County

Ballot Returns

October 29, 2024

5:48 PM



1,095,632



The sooner you send your ballot back, the sooner we can finish processing it and sending it to tabulation. https://t.co/umzA1Aunsd