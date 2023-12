Viajes a México: los CDC advierten sobre contagio de fiebre maculosa por picadura de garrapata

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten a las personas que viajan a la región de Baja California en México que tengan cuidado con las garrapatas que podrían transmitir la fiebre maculosa.

El aviso de viaje, emitido el viernes, se produce después de que una persona de San Diego muriera a causa de la enfermedad. La persona había viajado a Baja California antes de enfermarse, según funcionarios de salud pública del condado de San Diego. No se conoce otra información sobre el paciente. La última vez que alguien murió en San Diego a causa de la enfermedad transmitida por garrapatas fue en 2014, informaron las autoridades.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

En su aviso publicado en línea, los CDC dijeron que habían recibido informes de fiebre maculosa en viajeros a Estados Unidos desde Baja California, aunque no estaba claro cuántas personas habían enfermado. El aviso de viaje no recomendaba que los estadounidenses evitaran viajar a México ni reconsideraran sus planes de viajar a la zona.

Los CDC detallan que esta enfermedad se ha detectado en áreas urbanas de varios estados del norte de México, incluidos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Los síntomas de la fiebre maculosa incluyen:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular

Náuseas o vómitos

Hinchazón alrededor de los ojos o en el dorso de las manos.

Pueden aparecer pequeñas manchas planas y rojizas en los brazos y las piernas antes de extenderse al tronco. No se sabe que la erupción cause picazón. No se transmite de persona a persona. Los CDC reportaron que la enfermedad puede matar dentro de los cinco días posteriores a la picadura de la garrapata, a menos que se trate con antibióticos.