¡Una en 11 millones! Nacen cuatrillizas idénticas en Phoenix

ARIZONA- Una pareja de Rhode Island protagonizó un evento tan poco común que, según los especialistas, las probabilidades que ocurran lo clasifican entre los casos más excepcionales: el nacimiento de cuatro bebés en un único embarazo.

Rachel y Marco Vargas, de Cranston, Rhode Island, no podían creerlo cuando descubrieron que habían concebido de manera natural a cuatro niñas idénticas. Los expertos médicos dicen que las probabilidades de cuatrillizos espontáneos son de aproximadamente una en 11 millones.

Rachel dio a luz a cuatro niñas idénticas el viernes 24 de enero en Banner – University Medical Center Phoenix mediante cesárea. Sofía nació a las 7:59 a.m., con un peso de 3 libras y 7 onzas; Philomena nació a las 8:00 a.m., con un peso de 3 libras y 3 onzas; Veronica nació a las 8:00 a.m., con un peso de 2 libras y 11 onzas e Isabel nació a las 8:02 a.m., con un peso de 3 libras y 1 onza.

Teniendo en cuenta las complicaciones médicas que enfrentaron tanto Rachel como las bebés, el Dr. Elliott, especialista en medicina materno-fetal, afirma que este caso podría tener uno probabilidad de casi una en 40 millones.