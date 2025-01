Un huracán de fuego: “No perdí un negocio, perdí mis sueños”

ARIZONA- Numerosas voces le ponen un acento al desastre que se ha vivido en Los Ángeles por los incendios. El nivel de destrucción ante un incendio masivo con seis frentes abiertos tiene a varios residentes atrapados entre la impotencia y en medio de la tragedia.

Para Blanca, residente de Altadena, las llamas calcinaron algo más que su negocio. Pasó de ser empleada a dueña de un local de confección de vestidos, tanta fue su dedicación que decidió comprar el negocio hace 4 años. Llegó de Guanajuato hace 20 años para buscar un mejor futuro.

En cuestión de horas el Incendio Eaton obligó la evacuación de miles de residentes de Altadena . Entre ellos Blanca y su familia.

"No parecía ese fue el problema, nunca pensamos que iba a llegar hasta allá porque se supone que nos estamos en una parte como semi céntrica de Altadena, entonces no pensábamos que fuera llegar, había tantos bomberos. Que no pensamos que iba a llegar ahí".

Ella y su esposo junto a sus dos hijas llevan días en uno de los albergues temporales para los afectados de los incendios.

“No perdí un negocio, perdí yo creo que mis sueños mis sueños realizados mi lugar donde podía crear mis ideas donde podía expresar mi amor por las personas", añadió.

La cifra de muertos aumenta a 16 mientras los bomberos luchan por evita que el fuego avance.

Todos esos años de esfuerzo y lucha terminaron en cenizas y escombros.

Autoridades han establecido puntos de restricción, evitando el paso a residentes en las zonas afectadas.

Blanca abrió una página de Gofundme en donde pide a la comunidad cualquier ayuda , mientras que el condado de los ángeles abrió una sección en su página web en donde los afectados pueden ver el estado de su propiedad.