Tribunal desestima los cargos contra George Alan Kelly

NOGALES- El caso contra George Kelly ha sido oficialmente desestimado luego de que este martes un juez ordenó la suspensión del proceso judicial.

Kelly, el ranchero del condado de Santa Cruz no volverá a enfrentar un juicio por el asesinato en segundo grado del ciudadano mexicano Gabriel Cuen-Buitimea, a quien Kelly dice que disparó.

El fallo de este martes se produce después de que un jurado no pudiera llegar a un veredicto en su juicio por asesinato en segundo grado.

La abogada de Kelly, Brenna Larkin, emitió un comunicado tras el fallo de este martes en el que decía: “Alan y Wanda estaban encantados de recibir la decisión del juez hoy. Su caso es desestimado con prejuicio, lo que significa que la fiscalía no podrá recuperarlo”.

La fiscalía argumentó que futuras entrevistas de Kelly con los medios podrían producir nuevos testimonios o pruebas, o que podrían surgir testigos desconocidos que llevarían al jurado a dictar una condena.

Los fiscales y los abogados defensores se reunieron nuevamente en el tribunal a principios de junio y la defensa presentó una moción para desestimar el caso de forma permanente. El juez Thomas Fink no se pronunció en ese momento.

La decisión de Fink, publicada este martes se puso del lado de la defensa y afirmó que "el tribunal considera que el Estado no es capaz de articular una base razonable para mantener este caso".

Fink escribió además que es poco probable que las circunstancias citadas por la fiscalía produzcan una condena:

"Los intereses de la justicia no se benefician con la destitución sin perjuicio de un caso que no puede ni será juzgado nuevamente. Los intereses de la justicia no se promueven cuando lo único que se puede lograr con una desestimación sin perjuicio, cuando no hay posibilidad que se produzca un nuevo juicio, es el acoso al acusado. Por esas razones, los intereses de la justicia exigen carácter definitivo".